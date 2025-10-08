'К жизни в какой стране эти люди готовят своих детей?' Евгения Кузнецова удивилась украинцам, которые дома общаются на русском

Украинская писательница Евгения Кузнецова рассказала, что ее очень огорчает и удивляет, когда она слышит, что родители говорят со своими детьми на русском языке. По ее словам, ей не понятно, к жизни в какой стране они таким образом готовят своих малышей.

По ее мнению, именно новое поколение детей стоит учить на украинском, чтобы у них потом не возникало мыслей, почему они говорят на языке страны, которая нас обстреливает. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Slawa Life.

Писательница обратилась к молодым родителям и тем, кто только собирается стать родителями, чтобы они подарили своим детям себя украиноязычных.

"Вы можете с ними уже быть полноценными гражданами своей страны", – говорит Кузнецова.

