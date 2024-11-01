Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена: что известно о Надежде Лещик

Верховная Рада Украины поддержала назначение на должность образовательного омбудсмена Надежды Лещик. Об этом сообщил ее предшественник Сергей Горбачев.

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В сообщении в Facebook он приветствовал новую главу ведомства и заверил, что будет поддерживать ее в сложной работе. До этого Лещик занимала должность начальницы отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.

"Сегодня – ровно пять лет с того дня, когда 1 ноября 2019 года образовательный омбудсмен и Служба образовательного омбудсмена начали прием обращений от участников образовательного процесса. Это были непростые для всех нас годы – а дальше все так же много работы и много вызовов. И именно сегодня, 1 ноября 2024 года, правительство поддержало назначение на эту должность Надежды Лещик. Поздравляю Надежду и буду поддерживать ее в этой сложной работе", – написал Горбачев.

Известно, что с 2019 года Лещик работала начальницей отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена. Она участвовала в конкурсном отборе на должность руководителя коммунального некоммерческого предприятия "Образовательное агентство города Киева". А в 2021 году кандидат входила в команду партии "Голос" в Броварах.

Чиновница также сообщила публично об участии в конкурсе и заверила, что, имея пятилетний опыт, точно знает, какие именно проблемы есть в защите прав.

После увольнения Горбачева Лещик активно участвовала в решении проблем, с которыми обращались в Службу.

Напомним, на должность образовательного омбудсмена назначается лицо сроком на пять лет без права повторного участия в выборах.

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