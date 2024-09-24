Кабмин назначил новую замминистра образования и науки Украины: кто такая Надежда Кузьмичева

Кабинет Министров Украины назначил замминистра образования и науки. Ею стала соучредительница и генеральный директор (2020–2024) "Глобал Эдьюкейшн" и "Образование будущего" Надежда Кузьмичева. Кроме того, она имеет 11 лет педагогического стажа.

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Об изменениях стало известно с официального сайта Министерства образования и науки. Решение было принято на заседании правительства 24 сентября 2024 года.

С 2023 года Кузьмичева была советницей вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова. Кроме того, она отвечала за координацию образовательных стратегических проектов.

Известно, что у Кузьмичевой есть степень магистра социологии Запорожского национального университета и получает образование по магистерской программе глобального менеджмента в Американском университете Киева. В последние годы чиновница активно работает в сфере образования и бизнеса.

Предварительно, новая заместитель министра образования возглавляла Центр независимых социологических исследований Запорожского национального университета. Ее деятельность была направлена на изучение вопросов академической добродетели, коррупционных рисков в образовании, моделей формирования выбора профессии старшеклассниками.

Кузьмичева участвовала в открытии Центра креативных технологий TUMO в Киеве, а затем аналогичное пространство под брендом UA-Teens было создано во Львове. Компания создает безбарьерные просторы для самореализации молодежи через креативные технологии.

Образовательное ведомство отметило, что назначение Кузьмичевой на должность заместителя министра образования усилит команду для реализации важных образовательных реформ.

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