Всеукраинский конкурс 'Учитель года-2025': когда начнется регистрация и кто может принять участие

Педагоги могут подать заявки на Всеукраинский конкурс "Учитель года-2025" начиная с 23 сентября 2024 года. Принять в нем участие имеют право учителя зарубежной литературы, истории, технологий или трудового обучения, химии.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В то же время, педагоги должны быть профессионалами высокого класса, внедрять в образовательный процесс собственные педагогические идеи и успешно реализовывать современные образовательные практики.

Регистрация завершается 14 октября 2024г.

Педагогический стаж педагогов должен быть не менее 3 лет на дату регистрации на конкурс. Основным местом работы должно быть заведение общего среднего или профессионального образования.

Напомним, только 161 учитель по математике из 447 зарегистрированных прошел сертификацию в 2023 году. В то же время из 425 педагогов только 180 преодолели первый этап оценки. Во втором этапе приняло участие 177 педагогов, а 16 учителей не смогли преодолеть эту часть сертификации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый четвёртый учитель украинского языка и литературы не прошел сертификацию.

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