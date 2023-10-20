Кабмин назвал развитие военного образования в Украине приоритетом на ближайшие годы

Кабинет министров Украины определил образование военного направления приоритетом на ближайшие годы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тема заслуживает отдельного внимания.

Об этом стало известно из официального Telegram-канала чиновника. Кроме военного образования на совещании с МОН, Минэкономики, Минцифры и Минфином обсудили реализацию и других проектов образования в Украине.

Шмыгаль подчеркнул факт роста спроса на профессиональное и профтеховое образование. По его словам, вскоре наша страна будет нуждаться в таких специалистах для восстановления. Кабмин будет способствовать их подготовке.

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Согласно докладу министерства, в этом году из длительного онлайн-режима в школы вернулись 500 тысяч учеников. Премьер-министр подчеркивает важность гарантий безопасности и обеспечения необходимыми условиями для образовательного процесса. В настоящее время, пишет Денис Шмыгаль, государство активно обустраивает укрытия и закупает автобусы.

На совещании также подняли тему абитуриентов. Государство стремится расширить возможности вступления и, кроме госзаказов, рассматривает вариант внедрения грантов.

Министерство экономики занимается разработкой прогноза развития рынка труда. На его основе будет сформирован актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.

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