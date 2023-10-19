Реалии войны: в Украине школьников будут учить руководить дронами

В Министерстве образования и науки Украины утвердили обновленную школьную программу по предмету "Защита Украины", которая предусматривает обучение в управлении дронами. Благодаря полученным знаниям каждый ученик в будущем сможет выбирать специальность, связанную с управлением, выработкой, конструированием или модернизацией беспилотных летательных аппаратов.

О внедрении нового обучения сообщили в Армия Inform. Там также рассказали, что кроме управления БПЛА школьники будут учиться основам тактического мышления и пониманию вообще пространства как такового.

Сейчас к обучению привлекли учителей, рассказал генерал-майор Александр Нестеренко. Он добавил, что несколько школ уже получили дроны и профильные педагоги прошли двухдневный курс по основам владения современной техникой.

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"Благодаря партнерам, планируем приобщить еще ряд учебных заведений. Спасибо педагогам, инструкторам и партнерам за реализацию устойчивого проекта", – сообщил военный.

Он отметил, что благодаря работе дронов удается успешно вести разведку, уничтожать врага и спасать раненых с поля боя. Так что благодаря таким проектам растет возможность увеличивать количество подготовленных специалистов по управлению БПЛА.

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