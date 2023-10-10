В Киеве и 10 областях Украины заработали мобильные классы безопасности: чему будут там обучать

Дети Украины будут учиться безопасности в специально оснащенных автомобилях. 15 мобильных классов получили Национальная полиция и Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) при поддержке ЮНИСЕФ.

Такая инициатива начата с целью, чтобы как можно больше школьников знали о правилах безопасности во время войны, сообщают в Нацполиции. Там рассказали, что все транспортные средства оснащены специальным материалом, чтобы любому посетителю было интересно.

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"В мобильных классах спасатели и полицейские будут рассказывать детям о культуре безопасности, которая касается не только минно-взрывных предметов, но и безопасность поведения на воде, на улицах, буллинг, интернет и все возможные риски", – отметил в своей речи Иван Выговский, председатель Национальной полиции Украины.

Внутри в мобильных классах размещается интерактивный материал, который можно перемещать в зависимости от необходимой тематики, отмечают в полиции. В частности, школьники смогут примерить форму правоохранителей и спасателей.

Все обучение будут проводить в игровой форм. Оно будет также доступно и детям с особыми образовательными потребностями, сообщили спасатели. Рассказывать о безопасности будут даже в самых отдаленных уголках Украины, в частности, в прифронтовых или деоккупированных территориях.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что инициатива будет расширяться, чтобы повышать осведомленность детей и взрослых о минных и других угрозах.

"Инициатива мобильных классов безопасности имеет целью уберечь людей от минной угрозы и других вызовов военного времени. Такие классы отправятся в общины 10 регионов Украины. В дальнейшем будем расширять и привлекать еще больше общин", – сказал глава правительства.

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