Вместо парт – лавочки: в гимназии Черкасс обустроили класс под открытым небом. Фото

В одной из черкасских гимназий проводят уроки на открытом воздухе. Таким образом администрация учебного заведения решила поощрять школьников к обучению.

Об организации учебного пространства "Просто небо" рассказал директор заведения Сергей Шамара Суспільному. По его словам, с тех пор как пережили пандемическое время, поняли, что свежий воздух – это очень полезно (чтобы увидеть фото, доскролльте до конца страницы).

Сделать такой участок на территории заведения получилось с помощью списанного имущества с детской площадки. Вместе с родителями школьников обустроили уголок.

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Такой креативный способ обучения детям нравится, школьники с удовольствием делятся, что имеют возможность учить наук не в помещении. Рассказывают, что вместо привычной математики искали во дворе предметы, похожие на геометрические фигуры. Еще любовались пением птиц и дышали свежим воздухом.

"Атмосфера такая, очень хорошая", – говорит Артем, ученик гимназии.

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Пока одни школьники занимались измерениями, другие составляли ингредиенты для импровизированного борща. Говорят, что все, в том числе и кастрюля, было из бумаги.

Школьнице Ницце Коваленко учиться в таком пространстве нравится, рассказывает, что хорошо когда уроки на улице, а не в помещении.

Преподаватель естествознания Виктория Грицай отмечает, что дети имеют немалую мотивацию, чтобы обучение прошло во дворе.

"Заранее интересуются, что именно будут делать, как работать и что изучать", – рассказывает педагог.

Продолжительность уроков в пространстве "Просто неба" стандартная – 45 минут. Учительница отмечает, что такой способ помогает отойти от стандартного обучения в школе и придает позитив школьникам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в МОН рекомендуют учителям ввести психологические минуты на уроках.

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