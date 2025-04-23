Кабмин ответил на петицию о сохранении сети школ в Украине

В Украине не планируется изменять подходы к запланированной модели формирования сети лицеев. Реализуя реформу Новой украинской школы (НУШ), учредители учебных заведений до 1 сентября 2027 должны сформировать сеть лицеев с надлежащей материально-технической базой и качественным кадровым составом для обеспечения ученикам профильного среднего образования.

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Такой ответ предоставил Кабинет министров на электронную петицию по сохранению школьной сети, которая получила более 28 тысяч подписей украинцев. Формирование оптимальной сети учреждений общего среднего образования соответствует концепции НУШ.

В настоящее время Министерство образования и науки проводит консультации с органами местного самоуправления, общественностью, учителями для определения конкретных путей решения поставленных вопросов.

"По информации МОН, введение этой нормы Закона создает предпосылки для формирования лицеев, в которых, как правило, будет обеспечиваться обучение только по трем профилям, которые не в полной мере смогут реализовать запросы учеников. При этом результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии учеников поддерживают профильное обучение в старших классах и из возможных изменений в первую очередь хотели бы иметь возможность выбирать предметы и получать практические умения", – говорится в ответе правительства.

В документе отметили, что проекты законов по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев (№13120 и №13120-1), внесенные на рассмотрение Верховной Рады. Они намерены создать предпосылки для функционирования многопрофильных лицеев для обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории каждого ученика. А также повысить качество знаний за счет мощной материально-технической базы, создания современных образовательных пространств и привлечения высококвалифицированных педагогов.

Территориальную доступность образования будут обеспечивать органы государственной власти и органы местного самоуправления, в частности, путем формирования и содержания сети учреждений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор лицея раскритиковала реформу старшей школы в Украине.

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