Кабмин разрешил студентам-медикам сдавать экзамены несколько раз: почему это важно

Студенты медицинских и фармацевтических специальностей могут повторно сдавать единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), однако при определенных условиях. Такое решение 10 октября принял Кабинет министров Украины.

Правительство отметило, что с учетом возможности возникновения дефицита медицинских сотрудников во время и после войны в Украине, решено предоставлять студентам возможность восстановиться по такой же специальности и пересдать ЕГКЭ после двух семестров обучения. Однако сделать это можно будет только один раз.

В Кабмине напоминают, что раньше действовало правило: если студент не сдал госэкзамен впервые, у него была возможность сделать это еще раз. Но, если этого не удалось со второй попытки, слушателей медицинских лекций отчисляли и считали лицами, не выполнившими индивидуальный учебный план.

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"Длительная полномасштабная война и сложная ситуация с безопасностью привели к значительным осложнениям в учебном процессе и подготовке к сдаче экзаменов, особенно в университетах, приближенных к линии фронта", – отмечают в правительственном ведомстве.

Там добавляют, что в результате систематических обстрелов территории Украины, значительное количество медицинских студентов вынуждено было покинуть свои дома и эвакуироваться на более безопасные территории, в том числе за пределы государства. Такие условия и ощутимый стресс могли негативно повлиять на их учебную производительность и успеваемость при сдаче экзаменов в этом году.

Это решение обеспечивает права студентов на получение высшего образования и способствует положительному влиянию на сохранение кадрового потенциала в системе здравоохранения Украины во время войны и после нее, подытожили в Правительстве.

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