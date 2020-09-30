Кабмин утвердил новый стандарт для школ Украины: что изменится с 2022 года

Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт базового среднего образования, который вступит в силу с 2022 года.
Об этом во время заседания правительства 30 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что документ будет касаться учеников, обучающихся по 12-летним программам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Он будет определять структуру и содержание того образования, которое наши дети будут получать в школе. Те компетенции и навыки, которые заложены в этом документе, основаны на лучших практиках ЕС и соответствуют тому современному технологическому миру, в котором мы все живем", – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, новый госстандарт определяет 11 основных компетенций, которые должны получить дети в школе. Среди них:
свободное владение государственным языком;
способность общаться на иностранных языках;
математика и технологичная компетентность;
инновационность и открытость к новым идеям;
предприимчивость и финансовая грамотность;
способность учиться на протяжении жизни.
"Стандарт устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей. Педагоги же будут иметь академические свободы, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в том числе электронными и технологическими", – заверил глава правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных заведений в условиях пандемии коронавируса.
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