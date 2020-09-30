Кабмин утвердил новый стандарт для школ Украины: что изменится с 2022 года

Также документ содержит ряд новаций для родителей и учителей

Шмыгаль заверил, что они разрабатывались на основе европейского опыта

Правила будут касаться детей, которые учатся по 12-летней программе

Кабинет министров Украины утвердил новый государственный стандарт базового среднего образования, который вступит в силу с 2022 года.

Об этом во время заседания правительства 30 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что документ будет касаться учеников, обучающихся по 12-летним программам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он будет определять структуру и содержание того образования, которое наши дети будут получать в школе. Те компетенции и навыки, которые заложены в этом документе, основаны на лучших практиках ЕС и соответствуют тому современному технологическому миру, в котором мы все живем", – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, новый госстандарт определяет 11 основных компетенций, которые должны получить дети в школе. Среди них:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках;

математика и технологичная компетентность;

инновационность и открытость к новым идеям;

предприимчивость и финансовая грамотность;

способность учиться на протяжении жизни.

"Стандарт устанавливает четкие ориентиры, по которым ученики будут получать знания, а родители смогут отслеживать учебный прогресс своих детей. Педагоги же будут иметь академические свободы, а школы будут обеспечены всеми ресурсами, в том числе электронными и технологическими", – заверил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета назвали равнодушным и безответственным из-за плохой подготовки украинских учебных заведений в условиях пандемии коронавируса.

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