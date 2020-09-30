Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Кабмін затвердив новий стандарт для шкіл України: що зміниться з 2022 року

  • Правила стосуватимуться дітей, що вчаться за 12-річною програмою

  • Шмигаль запевнив, що вони розроблялися на основі європейського досвіду

  • Також документ містить низку новацій для батьків та вчителів

5.4т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт базової середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року.

Про це під час засідання уряду 30 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що документ стосуватиметься учнів, які навчаються за 12-річними програмами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він визначатиме структуру і зміст тієї освіти, яку наші діти отримуватимуть у школі. Ті компетенції та навички, які закладені в цьому документі, базуються на найкращих практиках ЄС та відповідають тому сучасному технологічному світу, в якому ми всі живемо", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, новий держстандарт визначає 11 основних компетенцій, які мають отримати діти в школі. Серед них:

  • вільне володіння державною мовою;

  • здатність спілкуватися іноземними мовами;

  • математика і технологічна компетентність;

  • інноваційнійсть та відкритість до нових ідей;

  • підприємливість та фінансова грамотність;

  • спроможність навчатися впродовж життя.

"Стандарт встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний поступ своїх дітей. Педагоги ж будуть мати академічні свободи, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема й електронними та технологічними", – запевнив очільник уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Моя Школа