Кабмін затвердив новий стандарт для шкіл України: що зміниться з 2022 року

Також документ містить низку новацій для батьків та вчителів

Шмигаль запевнив, що вони розроблялися на основі європейського досвіду

Кабінет міністрів України затвердив новий державний стандарт базової середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року.

Про це під час засідання уряду 30 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що документ стосуватиметься учнів, які навчаються за 12-річними програмами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Він визначатиме структуру і зміст тієї освіти, яку наші діти отримуватимуть у школі. Ті компетенції та навички, які закладені в цьому документі, базуються на найкращих практиках ЄС та відповідають тому сучасному технологічному світу, в якому ми всі живемо", – підкреслив Шмигаль.

За його словами, новий держстандарт визначає 11 основних компетенцій, які мають отримати діти в школі. Серед них:

вільне володіння державною мовою;

здатність спілкуватися іноземними мовами;

математика і технологічна компетентність;

інноваційнійсть та відкритість до нових ідей;

підприємливість та фінансова грамотність;

спроможність навчатися впродовж життя.

"Стандарт встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний поступ своїх дітей. Педагоги ж будуть мати академічні свободи, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема й електронними та технологічними", – запевнив очільник уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета назвали байдужим і безвідповідальним через погану підготовку українських навчальних закладів в умовах пандемії коронавірусу.

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