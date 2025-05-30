Кабмин утвердил перечень педагогов, обязанных владеть английским языком

Кабинет Министров Украины утвердил перечень должностей в сфере образования и науки, на которых работники должны владеть английским языком. Соответствующее постановление вступит в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения.

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Документ обнародован на официальном сайте правительства. В учреждениях высшего образования владеть английским должны заместитель руководителя учреждения высшего образования, отвечающий за осуществление научной, международной деятельности, заведующий докторантурой и аспирантурой, директор библиотеки, декан факультета и директор института, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, а также руководитель структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с соискателями высшего образования из числа иностранцев

В колледжах владеть английским языком должны заместитель руководителя учреждения профессионального предвысшего образования, который отвечает за осуществление международной деятельности и руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, обеспечивающего выполнение функций по международному сотрудничеству, работу с соискателями профессионального предвысшего образования из числа иностранцев и лиц без гражданства.

В учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования владеть английским языком должны заместитель руководителя учреждения, к должностным обязанностям которого относятся вопросы международного сотрудничества, работа с соискателями образования из числа иностранцев и лиц без гражданства, руководитель учебно-методического (научно-методического) центра (кабинета) профессионально-технического образования и методист, основные должностные обязанности которого предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

В научных (научно-исследовательских, научно-технологических, научно-технических, научно-практических) учреждениях и научных подразделениях юридических лиц обязанность владеть английским языком будет у руководителя научного подразделения юридического лица, заместителя руководителя научного учреждения или научного подразделения юридического лица по научной работе, руководителя научного издательства или редакции научного издания, директора библиотеки, заведующего докторантурой, аспирантурой, старших научных сотрудников, ведущих научных сотрудников и главных научных сотрудников.

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