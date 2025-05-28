Количество иностранных студентов в Украине за последние три года уменьшилось в 10 раз

В Украине за последние три года уменьшилось количество иностранных студентов до 10 тысяч. До полномасштабной войны таких соискателей образования было около 100 тысяч.

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Об этом рассказала советник-уполномоченный президента по вопросам Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник, сообщает Укринформ. Она подчеркнула, что власть должна создать условия для возвращения этих студентов.

"Когда мы говорим о большем количестве возможностей, то задача Фонда Президента – создать здесь те возможности, которые заставят не только украинских студентов выбирать украинские университеты, но в том числе возвращать сюда иностранных студентов. До войны их было более 100 тысяч, сегодня – около 10 тысяч", – сказала Будник.

Напомним, в 2024 году в учреждения высшего образования было зачислено более 187 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную формы обучения. Это на 80 тысяч меньше, чем в прошлом году, когда их количество составило 267 тысяч. Заявления на поступление в вузы в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.

В то же время 6284 абитуриента, которые получили предложение на бюджетное место, отказались от бесплатного обучения. Из них почти каждый четвертый – 1442 соискатели образования – не поступал в украинские университеты.

Почти 77% абитуриентов, которые отказались от обучения на бюджете, решили поступить в другие университеты на контракт. Многие из них воспользовались государственным грантом или поступали туда, куда действительно хотели.

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