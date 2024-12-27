Количество студентов-первокурсников в Украине уменьшилось на 80 тысяч

В 2024 году в заведения высшего образования было отнесено более 187 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную формы обучения. Это на 80 тысяч меньше первокурсников, чем в прошлом году, когда их количество составило 267 тысяч.

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Такие данные обнародованы в отчете Государственного предприятия "Инфоресурс". Так, заявления на поступление в вузы в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.

Напомним, в 2025 году вступительная кампания начнется в мае. Так, Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет проходить в период с 14 мая по 25 июля. Участникам экзамена нужно будет сдавать четыре предмета в один день. Среди них обязательные – украинский язык, математика и история Украины. Также абитуриенты смогут выбрать из украинской литературы, географии, биологии, химии, физики и иностранного языка.

Задания НМТ-2025 по математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии будут переведены на четыре языка. В частности, на крымскотатарском, польском, румынском и венгерском языках. Выбрать язык прохождения поступающие смогут при регистрации на экзамен.

В то же время, поступающих, которые будут иметь самые высокие баллы по НМТ, могут освободить от обязательств по отработке на первом рабочем месте. Такое предложение внесло Министерство образования и науки. Число таких абитуриентов может достигать 10-15%. Согласно модели финансирования, госзаказ должен охватывать 25-30% поступающих, которые будут иметь первое рабочее место в государственном секторе.

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