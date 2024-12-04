Стало известно даты проведения НМТ в 2025 году

Национальный мультипредметный тест в 2025 году будет проходить в период с 14 мая по 25 июля. Поступающим нужно будет составлять четыре предмета в один день. Среди них обязательны – украинский язык, математика и история Украины. Также абитуриенты смогут выбрать из украинской литературы, географии, биологии, химии, физики и иностранного языка.

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Соответствующий указ подписал министр образования и науки Оксен Лисовой, сообщает Оsvita.ua. Участники экзамена будут иметь 120 минут для выполнения первого блока заданий, а после 20-минутного перерыва продолжат работать над вторым блоком.

Также стало известно, что задачи НМТ-2025 по математике, истории Украины, биологии, географии, физике, химии будут переведены на четыре языка. В частности, на крымскотатарский, польский, румынский и венгерский языки. Выбрать язык прохождения поступающие смогут при регистрации на экзамен.

Право выбирать язык перевода заданий будут иметь те участники, которые учились в школе именно на этом языке.

Задания по украинскому языку, украинской литературе, английскому, испанскому, немецкому, французскому языку переводу не подлежат.

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