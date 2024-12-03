Поступление в магистратуру и аспирантуру: что изменится в 2025 году

Поступающие в магистратуру на художественные специальности в 2025 году будут сдавать профессиональное вступительное испытание по истории искусств. В то же время у студентов, которые будут идти в аспирантуру, появится новый экзамен по методологии научных исследований.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. Чиновник также отметил, что на следующий год поступить на дневную форму обучения в аспирантуру можно будет только на бюджет. Учиться на контракте можно будет только на заочной или вечерней форме.

"Кстати, этот вопрос принципиален – обусловлен не только потребностью борьбы с лицами, которые используют аспирантуру не по назначению. Инвестиция государства в аспирантуру – это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров", – сказал замминистра.

Напомним, заведения высшего образования, единственные в своем городе, не будут подлежать укрупнению. Речь идет об университетах в городах с населением менее 100 тысяч человек. По словам Винницкого, это уникальные интеллектуальные ячейки, которые должны существовать и дальше. Он отметил, что в ближайшее время будут инициированы специальные программы инвестиций в такие вузы. Таким образом создается перспектива развития так называемых университетских городов типа Кембриджа, Оксфорда, Принстона и т.д.

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