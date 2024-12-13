В Украину хотят вернуть не менее 100 тысяч иностранных студентов: стало известно о намерениях МОН

Министерство образования и науки планирует в кратчайшие сроки после завершения войны вернуть в Украину минимум 100 тысяч иностранных студентов. В ведомстве убеждены, что это придаст бюджету значительные поступления, а также сохранит эффективность сети высшего образования.

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Об этом в интервью Українському радіо рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. До полномасштабного вторжения России в Украине обучалось 73 тысячи иностранных студентов.

Цена пребывания каждого из них – примерно 10 тысяч евро в год вместе с общежитием, проживанием и оплатой обучения. В общей сложности речь идет о миллиарде евро ежегодно.

Приблизительно 68 тысяч иностранцев получали в Украине медицинское образование, в основном это студенты так называемого Глобального юга.

"Нам нужно этих студентов вернуть и наращивать эти цифры. Мы задались целью в ближайшее время после завершения войны вернуть в Украину по меньшей мере 100 тысяч студентов. Большое количество из этих студентов должны учиться на украинском языке", – сказал Винницкий.

Представитель МОН подчеркнул, что украинское образование конкурентоспособное и у государства есть возможности для того, чтобы вернуть иностранных студентов.

"Нам нужно вкладывать сейчас в инфраструктуру для того, чтобы она была привлекательна. И мы имеем возможность создать такой экономический драйвер этой сетью заведений высшего образования, которая на сегодняшний день у нас есть", — сказал он.

Кроме того, Винницкий рассказал, что в Украине было около 300 тысяч выпускников, в вузы из них поступило не 250-270 тысяч. А еще 15 лет назад из школ выпускали более 600 тысяч детей.

Поэтому возникает вопрос сокращения учреждений высшего образования. "Я к тому, что наша сеть учреждений высшего образования была построена и существовала для значительно большего количества людей, чем мы сегодня имеем", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Винницкий сказал, что в Украине следует повышать стоимость обучения по контракту в высших учебных заведениях. Он отметил, что даже в беднейших государствах Европы стоимость обучения в университетах стартует от 3 тысяч евро.

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