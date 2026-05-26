Качаются на стульях и двигают парты: учительница из Киева показала класс после урока и возмутила сеть

В сети активно обсуждают видео учительницы украинского языка из Киева Натальи Орловой, которая показала, в каком состоянии остается класс после уроков. Педагог откровенно рассказала о поведении учеников и трудностях, с которыми сталкивается ежедневно.

На видео, которое Орлова опубликовала в TikTok, можно увидеть беспорядок в классе – сдвинутые парты и стулья, что, по ее словам, является привычной ситуацией после занятий. Причем проблема характерна для разных возрастных групп детей. "Это был у меня восьмой класс. Что восьмой, что пятый, что девятый – вот они не могут сидеть спокойно", – пожаловалась педагог.

По словам Орловой, ученикам сложно сосредоточиться даже в течение стандартного урока. "Они крутятся, они качаются на стульях, они двгают те парты", – рассказала она. И отдельно обратила внимание на частые выходы детей из класса. "Есть у меня дети, которые каждый раз ходят в туалет. Они просто ходят не потому, что потребность есть такая физиологическая, а есть потребность просто встать и уйти", – пожаловалась учительница.

Она также рассказала, что школьники не выдерживают стандартные 45 минут урока без движения и отвлечений. Такое поведение, призналась она, изнуряет преподавателя.

Впрочем, не все комментаторы поддержали Орлову. Например, попытались объяснить, что причиной такого беспорядка может быть неудобство классной мебели. В том числе, на это указывали те, кто сейчас учится и вынуждены пользоваться жесткими стульями.

Конечно, были в комментариях и непрошеные советы. В частности, некоторые комментаторы в грубой форме рекомендовали Орловой поправлять парты за школьниками. Правда, не учли, что именно так она и вынуждена делать.

А одна коллега учительницы предложила выход из ситуации. Она рассказала, что последние две минуты урока посвящает тому, чтобы дети навели за собой порядок самостоятельно. "Мне же сложнее 15 парт поправить чем каждому из них одну. Объяснила это им, дети понимают независимо от класса", – объяснила комментатор.

