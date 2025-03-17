'Качественное обучение будет доступно каждому': замминистра рассказал, как продолжается цифровизация образования в Украине

Украина находится в самом начале цифровизации образовательного процесса. В ближайшие годы планируется создать во всех школах и университетах образовательные информационные системы, среди них, в частности, государственное образовательное приложение МРІЯ. Его пилотирование уже завершается.

Видео дня

Кроме того, как библиотека цифрового контента будет развиваться Всеукраинская школа онлайн, также будет обновляться материально-техническая база школ, а учителя будут развивать свои цифровые навыки. Об этом в интервью ZN.ua рассказал заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

По его словам, систему МРІЯ уже в этом году будут внедрять в школах, которые пока не используют ни одного цифрового решения. Система будет помогать школам администрировать процессы, а для родителей и детей создано приложение, чтобы они видели, что происходит в учебном заведении и общаться с учителями.

"Впоследствии система МРІЯ будет распространена на заведения дошкольного и внешкольного образования. Это позволит учебным заведениям и управленцам всех уровней получать систематизированные данные о происходящем и анализировать их", – рассказал представитель МОН.

К тому же, Всеукраинская школа онлайн будет развиваться как библиотека цифрового контента: она будет содержать онлайн-куры, учебники, электронные приложения, дополнительные материалы для школьников и учителей.

Кроме того, продолжается работа и над тем, чтобы уменьшить бумажную работу для учителей иперевести большинство процессов в цифровой формат.

"Техническое направление реализуется через цифровые решения. Одним из ключевых инструментов станет система АИКОМ. Кроме того, мы продолжаем цифровизацию других административных процессов и услуг в сфере образования. Это ЕГЕБО (для онлайн-поступления в университеты, колледжи и профтехи, а также для электронного лицензирования учебных заведений), НМТ (для проведения национального мультипредметного теста и других форм оценивания в цифровом формате) и другие цифровые сервисы, упрощающие взаимодействие участников образовательного процесса", – рассказал Завгородний.

Также, по его словам, МОН продолжает развивать цифровые навыки педагогов. В настоящее время растут запросы на обучение по использованию искусственного интеллекта в образовании, кибербезопасности, цифровой гигиене и т.д.

"Будущее образования – за персонализированным и интерактивным обучением. Это означает, что каждый ребенок будет получать знания в удобном формате, в собственном темпе, с использованием лучших мировых практик. Цифровая трансформация позволяет это – она открывает перед образованием новые горизонты, стирает барьеры и создает условия, при которых качественное обучение доступно каждому, независимо от места жительства или обстоятельств. Мы двигаемся к образованию будущего – гибкого и интерактивного", – подытожил замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Завгородний сказал, что МОН защищает высокотехнологичными средствами систему электронного тестирования НМТ от внешних вмешательств и списывания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!