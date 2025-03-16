Списать будет сложно, количество проблем сведено к минимуму: в МОН рассказали о безопасности на НМТ-2025

Министерство образования и науки защищает высокотехнологичными средствами систему электронного тестирования НМТ от внешних вмешательств и списывания. Во время тестирования работает команда специалистов, которая следит за безопасностью на НМТ, поэтому списать будет очень сложно.

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Об этом в интервью ZN.UA рассказал заместитель министра образования Дмитрий Завгородний. По его словам, в систему электронного тестирования будет сложно зайти извне, хотя в прошлые годы подобные случаи были зафиксированы.

"В нашу систему электронного тестирования будет сложно зайти извне. Более того, во время тестирования работает команда специалистов, следящая за его проведением... Это очень высокотехнологичная история, в которой мы понимаем тысячу вариантов того, что абитуриенты придумали за эти годы, пытаясь обойти тестирование", – сказал он.

По словам чиновника, каждый год есть люди, которые пытаются обойти правила, списать, но они так или иначе попадают в поле зрения организаторов тестирования и дисквалифицируются.

"В целом нарушители у нас очень креативные люди, они используют каждый год все новые и новые способы для неблагочестия. Однако мы ведем постоянную работу по усовершенствованию защиты системы тестирования, детали которой не будем раскрывать", – отметил Завгородний.

Представитель МОН пояснил, что за проведением НМТ следят работники Украинского центра оценки качества образования и команда разработчиков. Они наблюдают, есть ли необычные активности на каком-либо компьютере, отслеживается каждая сессия каждого участника тестирования. Если они что-либо замечают, информация передается наблюдателям, находящимся в аудитории, где стоит компьютер с подозрительной активностью.

По его словам, по сравнению с тем, как проводился первый экзамен в 2022 году, сейчас количество проблем, о которых сообщали участники НМТ, сведено к минимуму.

Речь идет и о локальных проблемах, часто связанных не с системой, и об организационных вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году украинские абитуриенты могут зарегистрироваться на прохождение НМТ с помощью приложения Дія. Таким образом, участникам экзамена не нужно будет вводить паспортные данные вручную или отправлять сканкопии.

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