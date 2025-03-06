Как зарегистрироваться на НМТ-2025 через Дію

Поступающие могут зарегистрироваться на прохождение Национального мультипредметного теста в 2025 году с помощью Дії. Таким образом, участникам экзамена не нужно будет вводить паспортные данные вручную или отправлять сканкопии.

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В процессе создания персонального кабинета достаточно через Дію отправить копию цифрового паспорта (ID-карты или заграничного). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

Для того, чтобы создать личный кабинет, нужно перейти в раздел "Регистрация для участия в НМТ". После ознакомления с документами, необходимо выбрать создание кабинета с помощью Дії. Когда появится QR-код, его нужно сосканировать камерой телефона, на котором установлено приложение, и подтвердить отправку копии паспорта Дія.Підписом.

После создания персонального кабинета с помощью Дії, поступающему нужно ввести регистрационные данные, указать предмет на выбор и населенный пункт, где он планирует проходить тестирование.

Далее участник экзамена должен скачать сканкопии регистрационных документов, документов по образованию. Также поступающие должны предоставить медицинское заключение, если они нуждаются в создании специальных условий для прохождения НМТ.

Введя соответствующую информацию, абитуриент должен подтвердить желание принять участие в тестировании и отправить информацию на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

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