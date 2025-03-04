МОН утвердило правила приема в вузы в 2025 году: на какие специальности нужно сдавать творческий конкурс
Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Согласно документу, поступающие должны сдавать Национальный мультипредметный тест по четырем предметам. В то же время абитуриенты, которые планируют учиться на творческих специальностях, должны также проходить творческий конкурс.
Согласно утвержденным правилам, запрещено внеконкурсное поступление даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте МОН.
Конкурсный балл не может быть менее 150 для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)".
Творческий конкурс в 2025 году нужно составлять на следующие специальности:
- Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство.
- Дизайн.
- Декоративное искусство и ремесла.
- Изобразительное искусство и реставрация.
- Музыкальное искусство.
- Перформативные искусства.
- Архитектура и градостроительство.
На специальность "Физическая культура и спорт" поступающие должны составлять конкурс физических способностей.
К специальностям, которым оказывается особая поддержка от государства, относятся:
- Образование.
- Естественные науки математика и статистика.
- Инженерия, производство и строительство.
- Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.
- Транспорт и услуги.
- Безопасность и оборона.
Для конкурсного отбора засчитываются баллы НМТ 2025 или 2024 года по четырем предметам, НМТ 2023 или 2022 с трех конкурсных предметов и творческого конкурса по специальностям, для которых он предусмотрен.
Напомним, волонтерская деятельность будет влиять на поступление в заведения высшего образования в 2025 году. Так, ректоры должны будут способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время. Участие в волонтерской деятельности будет повышать шансы абитуриентов, которые будут указывать об этом в мотивационных письмах. Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, формируемые при определении рейтинга на стипендию.
Также такая деятельность может учитываться в практике, которую проходят студенты. Соискателям образования нужно будет документально подтверждать волонтерскую деятельность.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кабинет Министров Украины планирует продолжить государственную финансовую поддержку способных студентов в 2025 году. Такие соискатели образования смогут получить гранты на обучение в университетах.
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