МОН утвердило правила приема в вузы в 2025 году: на какие специальности нужно сдавать творческий конкурс

Министерство образования и науки (МОН) Украины утвердило порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Согласно документу, поступающие должны сдавать Национальный мультипредметный тест по четырем предметам. В то же время абитуриенты, которые планируют учиться на творческих специальностях, должны также проходить творческий конкурс.

Видео дня

Согласно утвержденным правилам, запрещено внеконкурсное поступление даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования. Соответствующий документ обнародован на официальном сайте МОН.

Конкурсный балл не может быть менее 150 для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", "Фармация (по специализациям)".

Творческий конкурс в 2025 году нужно составлять на следующие специальности:

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство.

Дизайн.

Декоративное искусство и ремесла.

Изобразительное искусство и реставрация.

Музыкальное искусство.

Перформативные искусства.

Архитектура и градостроительство.

На специальность "Физическая культура и спорт" поступающие должны составлять конкурс физических способностей.

К специальностям, которым оказывается особая поддержка от государства, относятся:

Образование.

Естественные науки математика и статистика.

Инженерия, производство и строительство.

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.

Транспорт и услуги.

Безопасность и оборона.

Для конкурсного отбора засчитываются баллы НМТ 2025 или 2024 года по четырем предметам, НМТ 2023 или 2022 с трех конкурсных предметов и творческого конкурса по специальностям, для которых он предусмотрен.

Напомним, волонтерская деятельность будет влиять на поступление в заведения высшего образования в 2025 году. Так, ректоры должны будут способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время. Участие в волонтерской деятельности будет повышать шансы абитуриентов, которые будут указывать об этом в мотивационных письмах. Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, формируемые при определении рейтинга на стипендию.

Также такая деятельность может учитываться в практике, которую проходят студенты. Соискателям образования нужно будет документально подтверждать волонтерскую деятельность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кабинет Министров Украины планирует продолжить государственную финансовую поддержку способных студентов в 2025 году. Такие соискатели образования смогут получить гранты на обучение в университетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!