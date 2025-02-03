Что будет с грантами на обучение в вузах в 2025 году: заявление правительства

Кабинет Министров Украины планирует продолжить государственную финансовую поддержку способных студентов в 2025 году. Такие соискатели образования смогут получить гранты на обучение в университетах.

Видео дня

Об этом шла речь на совещании с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Юлии Свириденко, вице-премьер-министра Михаила Федорова и министра образования и науки Оксена Лисового, передает Osvita.ua. По словам Шмыгаля, талантливая молодежь сможет получать нужное им образование.

"В прошлом году мы выдали 143,5 млн грн грантов для более 13 тысяч абитуриентов. Будем продолжать эту практику, чтобы талантливая и мотивированная молодежь имела возможность получить нужное им образование", – сказал Шмигаль.

Напомним, гранты на образование будут иметь определенную сумму – от 15 до 50 тысяч гривен и она будет зависеть от результатов Национального мультипредметного теста. Однако также на размер государственной помощи будет влиять и выбранная абитуриентами специальность.

Министерство образования и науки предусмотрело инструмент коэффициента. Таким образом поступающие смогут выбирать дефицитные профессии. Гранты будут получать непосредственно поступающие, а не университеты, таким образом "деньги будут ходить за студентом". Поэтому когда соискатели образования будут переходить от одного в другое учебное заведение, деньги будут переходить за ними. Это также повлияет и на рейтинги университетов и будет способствовать сбалансированной конкуренции между региональными и столичными учреждениями высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько поступающих получили гранты или бюджетные места.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!