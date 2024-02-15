Стало известно, сколько поступающих получат гранты или бюджетные места

Министерство образования и науки Украины подсчитало, что 58 тысяч абитуриентов смогут получить гранты на получение высшего образования в 2024 году. 100% финансирование планируется предоставить около 49 тысячам абитуриентов.

Такие данные МОН предоставило на заседании Союза ректоров учреждений высшего образования. Презентацию опубликовал ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский в Facebook. В документе также указано, что количество поступающих, которые смогут получить помощь от государства на образование, увеличится на почти 30 тысяч человек.

В 2023 году на бакалавриат поступило 76 580 абитуриентов, на что потратилось 4 млрд 179 млн грн бюджетных средств.

Минобразования также смоделировало размер грантов и количество соискателей образования, которые смогут их получить:

100% (55 тыс. грн) – 2 733 студента;

70% (38 500 тыс. грн) – 11 714 студентов;

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50% (27 500 тыс. грн) – 16 400 студентов;

30% (16 500 тыс. грн) – 27 334 студента;

МОН ожидает, что грантовая система в высших учебных заведениях заработает уже с сентября 2024 года.

Напомним, образовательное ведомство назвало специальности, на которые будет сохранен государственный заказ. Это, в первую очередь, касается тех направлений, в которых есть общественная потребность. В частности: безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика. По другим будет предоставлено минимальное количество мест для конкурсного отбора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на каких – воспользоваться грантом на обучение.

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