Медицина, педагогика и другие. Названы специальности, на которые будет сохранен госзаказ

Министерство образования и науки Украины назвало специальности, на которых будет сохранен государственный заказ в учебных заведениях. Это, в первую очередь, касается тех направлений, в которых есть общественная потребность. В частности: безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика. В других направлениях будет предоставлено минимальное количество мест для конкурсного отбора.

Об этом стало известно из публикации ректора Херсонского государственного университета Александра Спиваковского в Facebook. Там также отмечено, что бесплатным будет обучение на специальностях с особой поддержкой государства. Бюджет не будет предусматриваться для заочной формы и при подготовке младших бакалавров.

Выпускники, которые учились за средства государства, должны будут отработать по распределению после получения диплома. Контракт студенты будут подписывать по истечении половины срока обучения. После оформления документа соискатели образования получат увеличенную стипендию в размере минимальной заработной платы.

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Особая поддержка государства в 2024 году будет предоставляться 61 специальности. Для этих направлений будет рекомендовано минимальное количество абитуриентов, которое определяется учреждениями высшего образования.

Особая поддержка будет в таких отраслях: "Образование", "Естественные науки", "Математика и статистика", "Механическая инженерия", "Электрическая инженерия", "Автоматизация и приборостроение", "Химическая и биоинженерия", "Электроника и телекоммуникации", "Производство и технологии", "Архитектура и строительство", "Аграрные науки и продовольствие", "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Транспорт".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда состоится конкурсный отбор и сколько баллов нужно будет набрать абитуриентам, поступая на бакалавра в 2024 году.

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