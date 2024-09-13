Качество обучения падает, а количество медалистов растет: Бабак указал на интересный парадокс в образовании Украины

В Украине с каждым годом увеличивается количество медалистов в школах. Несмотря на это, качество образования показывает неутешительные результаты среди выпускников.

Видео дня

По словам председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, золотая или серебряная медаль не дает никаких преимуществ при поступлении в высшие образования. Однако награды изготавливаются за государственный счет. Об этом чиновник сообщил в официальном Telegram-канале.

По его словам, медали становятся отличием родной школы за успехи в учебе. Кроме этого, в Украине увеличилось количество награжденных школьников с 11,4 тысячи в 2019 году до 24,8 тысячи в 2024 году.

Бабак отмечает, что в этом году количество медалистов достигло почти 9,5% от общего числа выпускников.

"В 2024 году количество медалистов составило почти 9.5% от общего количества выпускников. То есть, каждый десятый – медалист", – пишет чиновник.

Он также объясняет, что списки медалистов формируются и передаются в феврале-марте, поэтому эти ученики будут "дотягивать" оценками до конца года, даже если они перестанут добросовестно учиться. По словам чиновника, это способствует неблагочестию в украинском образовании.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Бабак опроверг информацию об отмене школьных медалей в Украине, но сообщил один нюанс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!