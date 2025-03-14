Как 12-часовой рабочий день: в сети возникла дискуссия из-за перегрузки старшеклассников

Образовательный эксперт Сергей Дятленко на своей странице в Facebook обратил внимание на распорядок дня старшеклассников в Украине. Специалист пообщался с учениками 11 классов нескольких учебных заведений и проявил обеспокоенность чрезмерной нагрузкой школьников.

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Так, по словам Дятленко, ученики учатся в школе около 6–7 часов, после чего готовятся к выпускным экзаменам с репетиторами, а затем выполняют домашние задания и решают тесты. В сообщении образовательный эксперт подчеркнул, что в сумме старшеклассники имеют 12-часовой рабочий день.

"Это же 17-летние подростки, которые еще должны были иметь время на личную жизнь. Я начинаю понимать тех из них, кто не хочет относиться к образованию слишком серьезно", – написал Дятленко.

По его словам, ученики хотят, чтобы изменилось количество предметов в старшей школе до 4–5, обязательными среди которых – украинский язык и математика. Также, по мнению старшеклассников, следует ввести один день для обучения по индивидуальному графику. Кроме того, в учебных заведениях не хватает современного оборудования, что снижает мотивацию к обучению.

"Вырисовывается что-то вроде новой профильной школы. А если учесть, что я не помогал ученикам формировать свои предложения, то лозунг "ничего для учеников без учеников" в очередной раз подтвердил свое право на жизнь", – добавляет образовательный эксперт.

В то же время у украинцев возник вопрос, почему специалист уделяет такое внимание желаниям старшеклассников, ведь они могут предложить отменить школы вовсе. В комментариях к сообщению Дятленко ответил, что разделяет такое мнение учеников.

"Ученики подтвердили то, что продвигаю я. С этого радуюсь. Если бы сказали, то, что идет в разрез с моим видением, я бы не писал об этом. Разве не так действует каждый человек, который хочет достичь результата по определенному направлению? К примеру, Вы же не постите сообщения, где ваши ученики разгромно проиграют", – указал эксперт.

Также украинцы отметили, что помимо специализации в предметах должно состояться упрощение программы. Ведь из-за перегрузки комплексными темами по всем предметам детям не хватает базовых знаний и пониманий процессов.

"Это очень актуальная проблема – перегрузка учеников, отсутствие координации по домашним задачам: каждый учитель задает по максимуму. И самое досадное то, что учителя от этой проблемы уходят. У них есть объяснения: программы, количество детей в классе и т.д. Частично можно с этим согласиться. Но надо искать не объяснение, а пути решения – этого как раз и нет",

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школы самостоятельно смогут решать, какие предметы требуют дополнительного времени для изучения в 8 классе. Корректировка должна производиться в планах разрешенных норм, учитывая соблюдение максимального количества часов для определенной дисциплины.

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