МОН опровергло миф о реформе НУШ для 8 классов: школы будут добавлять часы сами

Школы самостоятельно смогут решать, какие предметы требуют дополнительного времени для изучения в 8 классе. Корректировка должна производиться в планах разрешенных норм, учитывая соблюдение максимального количества часов для определенной дисциплины.

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Такой ответ предоставило Министерство образования и науки по запросу Вчися.Медіа о реформе Новой украинской школы в 8 классе. Решение учебное заведение будет принимать, учитывая собственные ресурсы и потребности школьников.

"Например, в 8 классе школа может добавить 2 часа на изучение иностранного языка, доведя общее количество часов на этот предмет до 5 (обязательное количество часов на иностранный язык в 8 классе - 3)", – объяснило образовательное ведомство.

Реформа НУШ полноценно будет введена в восьмых классах с 1 сентября 2025 года. В настоящее время проходит пилотирование программ и учебников, а также разработка нормативных документов. До сегодняшнего дня именно в 8 классе начиналось углубленное изучение отдельных предметов, однако в следующем году такая профилизация будет несколько изменена.

В этой связи среди педагогов и родителей школьников возникало немало дискуссий. Ведь значительное количество украинцев считает, что в 8 классе необходимо углубленно изучать отдельные предметы, а отмена этой опции приведет к снижению поддержки способных учеников.

В то же время согласно реформе старшей школы десятиклассники будут определяться с выбранным профилем и смогут его изменить в течение этого года обучения. В то же время, в 11–12 классах ученики смогут выбирать среди большего количества предметов.

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