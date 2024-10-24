Ученики будут изучать 7 обязательных предметов: как изменится старшая школа в Украине с 2027 года

Ученики старшей профильной школы будут изучать 7 обязательных предметов: украинский язык, литературу, историю Украины, английский язык, математику, физическую культуру и защиту Украины. Другие дисциплины школьники будут овладевать в зависимости от выбора профиля обучения.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) на официальной странице Facebook. Выбирать предметы или курсы старшеклассники смогут благодаря учебным программам и созданию академических лицеев.

Так, лицеями должны стать преимущественно большие учебные заведения с несколькими параллелями старших классов. Таким образом, учеников можно будет объединить в группы изучения различных дисциплин. Так что чем больше будет школьников на параллели, тем шире выбор предметов у них будет.

Будут помогать выбирать профили в школах карьерные советники. Это должны быть специалисты, которые пройдут специальную подготовку и консультировать подростков.

Также ученики в течение 10 класса смогут изменить выбранный профиль, если сочтут, что ошиблись с выбором. Кроме того, в 11–12 классах количество предметов по выбору возрастет.

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