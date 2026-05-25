Как бесплатное школьное питание влияет на поведение детей: исследование показало интересный результат

Бесплатное питание, которое предоставляется детям в школе, может существенно уменьшить количество случаев отстранения учеников от занятий как в начальных, так и в средних и даже старших классах. Об этом свидетельствуют результаты американского исследования, которые были опубликованы в журнале Economic Inquiry.

Как пишет издание Phys.org, ученые использовали для своей работы обновленные данные и методы, которые помогли более точно учесть то, как со временем внедрялись эти правила в школах США. Исследователи из Соединенных Штатов и Южной Кореи проанализировали данные 95 000 школ в Америке. Также они проанализировать информацию, которую Управление по гражданским правам Министерства образования США собирало в период между 2011-2012 и 2017-2018 учебными годами, отмечает Euronews.

Стоит пояснить, что отстранением называется дисциплинарное наказание в виде временного запрета ученику находиться во время занятий в классе. Как правило оно назначается за неподобающее поведение.

Данное исследование опровергает предыдущие выводы, которые указывали на отсутствие какого-либо эффекта от обеспечения учеников доступными обедами. В частности, новые подсчеты указывают, что переход на общее питание положительно повлиял на поведение школьников и снизил количество отстранений примерно на 10% среди учащихся начальных классов и на 6% среди учащихся средней и старшей школы. Эти изменения оказались более заметными в тех школах, где до внедрения новой политики было меньше учеников, имевших право на бесплатные обеды или обеды по сниженной цене.

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году Министерство сельского хозяйства США предоставило школам льготные условия для обеспечения всех учеников бесплатной едой. Однако уже в июне 2022 года Конгресс отклонил федеральное финансирование, необходимое для поддержки программы общего питания. Многие штаты вернулись к традиционной системе предоставления школьных обедов, которая предусматривает одновременное существование бесплатных обедов, обедов по сниженной цене и по полной стоимости. В некоторых штатах приняли решение продолжать обеспечивать бесплатное питание, а другие пока анализируют расходы и выгоды от внедрения общих бесплатных обедов в школах.

"Наши выводы подчеркивают, что общее бесплатное питание является не просто политикой в сфере питания, а инструментом для улучшения школьной атмосферы и равенства – особенно в тех школах, которые ранее обслуживали меньшее количество учеников с низким уровнем дохода", – отметил автор исследования, доктор Андрес Куадрос-Меньяка из Университета Северной Айовы.

