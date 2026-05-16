Ученые опровергли популярный миф о детском IQ: при чем здесь 'эффект Моцарта'

Когда мы говорим о детской гениальности, сразу вспоминаем Моцарта. Он написал свои первые музыкальные произведения в пять лет, первую симфонию – в восемь, а оперу – в одиннадцать. Эта история подкрепила представление: если ребенок рано демонстрирует высокие интеллектуальные способности, его успех в будущем почти гарантирован. Однако современная наука показывает, что на самом деле это не так.

О результатах соответствующих научных работ рассказало издание Phys.org. Один из ключевых факторов формирования этого мифа – так называемый "эффект Моцарта". Он базируется на сообщении ученых, которые в 1993 году опубликовали данные, якобы прослушивание сонаты Моцарта временно улучшает результаты тестов на пространственное мышление. Участники эксперимента показывали лучшие результаты, чем после тишины или релаксационной музыки, а разница порой достигала девяти пунктов IQ.

Несмотря на то, что эффект длился менее 15 минут и был зафиксирован только у взрослых, идея быстро приобрела популярность. В медиа появились громкие заголовки, а рынок заполонили книги, курсы и аудиопрограммы, которые обещали "развить мозг ребенка" с помощью классической музыки. Впоследствии ученые не смогли воспроизвести эти результаты, и эффект фактически был опровергнут. Однако вера в него осталась – как и в целом убеждение, что интеллект можно быстро "усилить".

Это убеждение частично объясняет, почему IQ-тесты стали настолько популярными. Сегодня их широко используют в системах образования по всему миру. Во многих странах – в частности в США, Великобритании, Сингапуре и Вьетнаме – именно когнитивные тесты применяют для отбора детей в школы или распределения по уровню обучения. Считается, что такие тесты объективны и позволяют оценить потенциал независимо от социальной среды.

Например, в Британии распространен тест CAT4, который состоит из четырех частей: вербального, невербального, математического и блока на пространственное мышление. Его проходят дети примерно в возрасте 10 лет, а результаты используют для прогнозирования успеваемости, формирования учебных групп и даже определения образовательной траектории.

Впрочем, все больше исследований ставят под сомнение такую практику. Главная проблема заключается в том, что интеллект в детстве нестабилен. Человеческий мозг активно развивается: при рождении он весит лишь четверть от взрослого объема, в первый год жизни удваивается в размере, а к семи годам достигает примерно 90% своей конечной массы. В этот период происходит интенсивное формирование и перестройка нейронных связей, что непосредственно влияет на когнитивные способности.

Исследования показывают, что существуют ключевые этапы изменений мозга, в частности переход от детства к подростковому возрасту примерно в девять лет. Сам подростковый период, с точки зрения развития мозга, длится более двух десятилетий и сопровождается повышением эффективности связей между различными его участками. Именно в это время активно развиваются сложное мышление, словарный запас и способность к обучению.

Масштабный анализ 2024 года, охвативший более 85 тысяч человек из 29 стран, подтвердил: стабильность когнитивных способностей растет с возрастом. В детстве она низкая, то есть показатели могут существенно меняться даже за короткое время. Лишь ближе к 20 годам они становятся относительно постоянными. При этом даже в подростковом возрасте возможны колебания вплоть до 20 пунктов IQ. Это означает, что ребенок может перейти со среднего уровня к значительно более высокому или наоборот. Соответственно, результаты одного теста не являются надежной основой для долгосрочных выводов или важных образовательных решений.

Более того, использование таких тестов может усиливать неравенство. Исследования показывают, что результаты IQ можно улучшить примерно на восемь пунктов благодаря подготовке или повторному прохождению заданий. Это дает преимущество детям из более обеспеченных семей, которые имеют доступ к ресурсам и тренировкам.

Сомнения вызывает и сам миф о гениальных детях, рожденных для величия, как Моцарт. Исследование 2025 года, которое охватило более 34 тысяч человек из разных сфер – от науки до спорта, – показало, что ранние достижения лишь ограниченно предсказывают успех во взрослой жизни. Около 90% тех, кто был среди лучших в детстве, не сохранили этого статуса впоследствии. И наоборот, многие выдающиеся взрослые не демонстрировали высоких результатов в раннем возрасте.

Также оказалось, что пути к успеху отличаются. Детские достижения часто связаны с интенсивной практикой в узкой сфере, тогда как взрослый успех чаще формируется благодаря длительному, разностороннему развитию и постепенному накоплению опыта.

На когнитивное развитие существенно влияют и внешние факторы. Например, еще в 1979 году было доказано, что даже небольшие дозы свинца могут снижать IQ у детей примерно на четыре пункта. Это исследование стало основанием для изменений в политике общественного здоровья, в частности отказа от свинца в бензине и красках.

В то же время положительные факторы также имеют значение. Образование является одним из самых мощных: каждый дополнительный год обучения повышает IQ в среднем на 1-5 пунктов, и этот эффект сохраняется в течение жизни. Другие факторы – физическая активность, прогулки на природе, питание – также могут влиять на когнитивные способности, хотя их эффект менее однозначен.

Особую роль играет семейная среда. Исследования показывают, что чтение детям вслух, активное общение, участие в познавательных занятиях и поддержка значительно ускоряют раннее развитие. При этом наиболее важны первые пять лет жизни, когда эффекты имеют накопительный характер и облегчают дальнейшее обучение. В то же время эти влияния тесно переплетаются с генетикой. Явление, известное как "взаимодействие природы и воспитания", означает, что родители не только создают среду, но и передают детям склонности, которые влияют на их способности.

Кроме когнитивных навыков, исследователи все больше внимания уделяют и некогнитивным. Речь идет о мотивации, любознательности, самоконтроле, эмоциональной стабильности и социальных навыках. Исследования показывают, что они важны для успеха в обучении независимо от уровня IQ, а их значение с возрастом даже возрастает.

В итоге ученые подчеркивают: IQ не является фиксированным показателем и не определяет судьбу ребенка. В детстве он может существенно меняться, а сам по себе не охватывает всех факторов, которые влияют на успех. История Моцарта остается уникальной, то есть она не является универсальной моделью развития. Вместо того чтобы полагаться на один тест или ранние достижения, исследователи советуют инвестировать в комплексное развитие детей – как интеллектуальное, так и личностное.

