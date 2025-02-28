Как беспорядок в классе влияет на продуктивность и поведение учеников: все хуже, чем может показаться

Беспорядок в классе может влиять на способность учеников концентрироваться, повышает уровень тревожности и даже нарушает сон. Также это может сделать школьников менее продуктивными и повлиять на их эмоции и поведение, включая отношения с одноклассниками.

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Об этом говорится в результатах исследования ученых из Принстонского университета, передает австралийское издание School News. Они обнаружили, что беспорядок может ограничивать способность человека концентрироваться и обрабатывать информацию, что, в свою очередь, может сделать его менее продуктивным и более раздражительным.

Более того, беспорядок может быть особенно отвлекающим для учеников с повышенной возбудимостью или другими потребностями в обучении.

В то же время устранение беспорядка из учебной среды может привести к 25-процентному повышению умственных способностей как у учеников, так и у учителей.

В исследовании также говорится, что беспорядок в классе может представлять риск для здоровья и безопасности детей. Школьные сумки, ланч-боксы и другие предметы, оставленные на полу класса, могут помешать при экстренной эвакуации. Ученики с ограниченными возможностями или с проблемами мобильности могут пострадать, если для них не будет четких путей перемещения по классу.

Беспорядок также негативно влияет и на учителей и может помешать урокам, поскольку ученики изо всех сил будут пытаться найти ноутбуки, сумки для книг и канцелярские принадлежности.

Специалисты советуют выбирать для классов мебель со встроенным хранилищем, ведь это обеспечит дополнительное пространство без добавления новых предметов в комнату.

Например, рекомендуются мобильные скамьи с нижним хранилищем. Это обеспечивает более эффективное использование пространства и консолидированную площадь.

Легкие книжные шкафы и ящики на колесах позволят учителям и ученикам легко перемещать предметы между учебными зонами. Это особенно полезно при перемещении тяжелых предметов, таких как набор книг для класса.

Рабочее место учителя также может работать как передвижной стол и место для хранения. Преподаватели могут быстро и легко перемещать свои столы в любую часть класса и по-прежнему удобно использовать свой ноутбук или другое устройство за столом.

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