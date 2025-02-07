Как изменить дизайн класса, чтобы увеличить любопытство и мотивацию учеников к обучению: результаты вас удивят

Учителя часто ломают голову над тем, как повысить мотивацию школьников к учебе. Часто этот процесс становится настоящей битвой – педагоги поощряют, уговаривают и стимулируют, надеясь, что дети все же найдут внутреннюю искру, которая приведет их к успеху. Но на самом деле секрет мотивации может быть не внутри самих учеников, а вокруг них.

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Кэтлин Бичборд, учитель английского языка в старших классах, автор и исследователь, в статье для Edutopia пишет, что среда, которую мы создаем, часто формирует поведение больше, чем мы осознаем. В образовании это означает, что небольшие, преднамеренные изменения в классе могут иметь огромное влияние на мотивацию и вовлеченность учеников.

Эти изменения легко реализовать, и они могут дать заметные результаты, не истощая энергию учителя и учеников. Педагог озвучила четыре тактики дизайна класса для большей мотивации детей.

1. Устранить барьеры, которые мешают вовлеченности

Даже незначительные неудобства – например, отсутствие принадлежностей – могут сбить с толку в классе. Уменьшая барьеры, педагог облегчит ученикам начало и продолжение своей работы.

"В моем классе английского языка я создала станцию ​​Grab-and-Go, заполненную всем, что может понадобиться ученикам: карандашами, ручками, маркерами, стикерами и даже бумагой. Если ученик что-то забудет, ему не нужно спрашивать или тратить время на поиски; он просто идет на станцию ​​и берет то, что ему нужно. Это простое изменение спасло бесчисленное количество уроков от прерываний и сделало учеников более самостоятельными", – пишет Бичборд.

2. Добавьте больше визуальных подсказок

Наш мозг настроен реагировать на визуальные триггеры. Умно размещенная визуальная подсказка может побудить к действию эффективнее, чем десяток словесных напоминаний.

"Одна из стратегий, которую я использую, – это "парковка вопросов" в классе – доска, на которой ученики могут размещать вопросы или давать советы во время самостоятельной практики. Во время работы ученики должны записать хотя бы один вопрос, на котором они застряли, или подсказку, которая помогла им понять материал. Например, во время урока по анализу тем ученик может написать: "Что означает "универсальная тема"?" или "Разбиение отрывка на более мелкие части помогло мне найти тему", – отметила педагог.

Также она пишет, что визуальные подсказки могут помочь превратить размышление в привычку. В своем классе педагог установила четко обозначенные зоны с определенными ожиданиями, чтобы помочь ученикам плавно переходить от одного к другому. Такие метки, как "Тихая зона", "Зона совместной работы" и "Корзина для сдачи", служат постоянными невербальными напоминаниями о том, что ожидается в каждом пространстве.

Эта простая система сводит к минимуму необходимость в повторных инструкциях и позволяет ученикам легко переключаться между занятиями.

3. Визуально вызывайте любопытство, чтобы поддержать вовлеченность

Исследования показывают, что когда ученики заинтригованы, они с большей вероятностью охотно окунутся в свою работу и даже получат удовольствие от процесса.

Перед уроками учитель размещает на доске интригующий вопрос или забавный факт.

"Например, перед началом урока по образному языку я написала: "Какая фраза была запрещена во Франции 19 века – "дождь из кошек и собак" или "кусок торта"?" Ученики не могли дождаться ответа, и это любопытство перешло на урок. Размещение визуальной подсказки или крючка мотивирует учеников и помогает поддерживать вовлеченность во время урока", – рассказала Бичборд.

4. Иллюстрируйте прогресс, чтобы подкрепить поведение

Люди часто концентрируются на конечной цели, что забывают праздновать небольшие победы на пути. Создание визуального пространства для признания прогресса имеет решающее значение для поддержания импульса, особенно в долгосрочных проектах или сложных материалах.

"В моем классе мы отслеживаем прогресс на "живой стене" – общем пространстве, где ученики размещают стикеры, подчеркивающие их достижения. Например, когда мы анализируем тексты, ученики могут публиковать свой лучший анализ темы за неделю. Эта визуальная запись прогресса повышает уверенность и напоминает ученикам, что обучение – это путь, состоящий из небольших, значимых шагов", – рассказала педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее учителя раскрыли четыре секрета мотивации школьников к обучению и объяснили, что такое правило четырех "К".

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