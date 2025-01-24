Учителя раскрыли четыре секрета мотивации школьников к обучению: что такое правило четырех 'К'

Многие учителя в классе сталкиваются с проблемой немотивированности школьников к учебе. Не смотря на то, что педагоги поддерживают вовлеченность детей, создают комфортные для них условия, этого может быть недостаточно для мотивации.

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Американские педагоги предлагают методику четырех "К" – Choice, Challenge, Collaboration, Control (выбор, вызов, контроль и сотрудничество). Об этом способе рассказал колумнист журнала Education Week, учитель старших классов в Сакраменто (Калифорния) Ларри Ферлаццо.

Choice (выбор)

Предоставление выбора – это стратегия создания ситуаций, в которых ученики могут быть мотивированы к обучению. То есть учитель должен создать такую ситуацию во время учебной программы, где дети могли сами выбирать, что им больше нравится и вовлекаться в это.

Например, пишет Фелаццо, он применил такой способ, когда предложил классу на уроке обществознания поработать над проектом "История чего угодно". Концепция простая: создать проект, рассказывающий историю чего угодно. Ученики выбирали сказки, спорт, персонажей комиксов, видеоигры, технологии и т. д. Были и ограничения, например, ничего, что было создано после 2000 года, также нужно было использовать документы из первоисточников.

"Эффект этого выбора был ощутимым – некоторые ученики были немного ошеломлены широким характером провокации, некоторые сразу же включились в свою тему, а другие колебались между парой вариантов. Результатом стал шум 7-классников, которые узнавали о разных вещах, демонстрируя при этом схожий набор навыков, связанных с историческими исследованиями, коммуникацией и презентацией. Их было 125; все они завершили проект. Выбор имеет значение", – пишет педагог.

Challenge (вызов)

Предоставление ученикам задания, которое они знают, что могут выполнить с небольшими усилиями, не мотивирует, как и задание, которое, как они знают, находится за пределами их возможностей. Найти эту золотую середину вызова сложно.

"Лучший пример, который я могу предложить для этого условия обучения, – это думать о каждом проекте, над которым вы работаете со студентами, как о способе выйти немного за рамки того, что им комфортно делать. Например, возьмите такой проект, как "Что если? История". Это проект, который пугает из-за его широты, глубины и сложности. Ключевым моментом здесь было не только то, что проект был сложным, но и то, что я создал пространство для поддержки учеников, когда они сталкивались со сложностями", – отметил Фелаццо.

Школьники знали, что учитель рядом и он готов отвечать на вопросы, делиться предложениями, давать новые идеи.

"Вы можете бросать вызов студентам, но это может быть дико немотивирующим, когда у них также нет адекватной поддержки в решении этой проблемы. Структурируйте блоки или проекты, которые выводят студентов за пределы их зоны комфорта, обязательно внимательно следя за помощью и поощрением", – добавил педагог.

Collaboration (сотрудничество)

Идея обучения в одиночку имеет свое место, но возможности учиться вместе с другими также оказывают невероятное мотивирующее воздействие. Обмен идеями часто рождает еще больше идей. Слушание студентов, имеющих другой жизненный опыт или базу знаний, может "просветить" других.

Способов, как внедрить этот метод в учебный процесс, очень много. Это могут быть групповые проекты, академические головоломки, совместное решение проблем.

Control (контроль)

Фелаццо пишет, что это самая сложная из четырех задач для решения в классе. Сложно найти баланс между необходимостью обеспечить продуктивную рабочую среду и при этом позволить ученикам контролировать себя.

"Подумайте обо всех способах, которыми вы контролируете или подавляете идеи учеников, и подумайте, какой из них может перейти к большему контролю с их стороны. Пространства, где ученики чувствуют большую автономию, – это пространства, где они будут демонстрировать большую мотивацию к обучению", – добавил учитель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ларри Ферлаццо собрал советы от пяти американских учителей, как улучшить качество образования в школах. Это простые правила, которые может использовать каждый педагог.

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