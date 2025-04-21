'Как боль и стон помогут детям поверить в успех?' Педагог дал точную характеристику урокам литературы в школе

Первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный считает, что темы по украинской литературе, которые изучают школьники, не помогут детям заложить мировоззрение уверенности в себе. В частности, это касается произведений, в которых во время прочтения наблюдается "боль и стон".

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На этом педагог заметил во время интервью Новой украинской школе. По его словам, современные школьники живут и так не в простых условиях, а изучение таких тем мешает вере в успех.

"Этот стон и боль, как он доктринирует на уверенность в себе? Нам и так сейчас веры в свои силы не хватает. В такие трудные времена, а здесь еще больше. Как ребенок будет верить в успех, если стон и боль?" – сказал Стадный.

Такой ответ он дал на вопрос экс-советницы министра образования и науки Иванны Коберник, которая поделилась, что ее сын был удивлен, что произведение "Кавказ" Тараса Шевченко обязательно должны изучать школьники.

"Удаление хотя бы одного стихотворения Шевченко считается политическим вопросом. Когда мой сын, когда он прочитал "Кавказ", сказал: "Мама, эти люди что-то имеют против компьютерных игр и называют их жестокими? Те, кто поставил это в программу средней школы", – сказала Коберник.

По словам Стадного, в других странах существует опыт объединения украинского языка и литературы, однако в Украине это сложно. Он отмечает, что, возможно, общество готово к таким изменениям, однако есть факторы, которые не дают этого сделать.

Кроме того, проректор КШЭ говорит, что разгрузка программы может вызвать сопротивление с разных сторон. Например, в сфере изготовления разных учебников или учительства.

В то же время, педагог обратил внимание и на вопрос предмета истории Украины и Всемирной. По его словам, "выемка из европейского контекста" может навредить украинскому будущему.

"Например, искусственное извлечение из европейского контекста может быть даже вредным ввиду евроинтеграционного будущего Украины. Простая история: учитель всемирной, очевидно, что будет насторожен такими перспективами, во-первых, дискомфортно все это переучить и учить и преподавать интегрированно", – добавил Стадный.

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