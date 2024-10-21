Что не так с учебниками по зарубежной литературе для 5–9-х классов: от насилия над животными до Булгакова, который ненавидел Украину

Несмотря на то, что программу зарубежной литературы обновляют, некоторые произведения в учебниках для школьников 5–9 классов вызывают беспокойство среди педагогов. Так, пятиклассники знакомятся с рассказом "Любо – обладатель Курумпо", который полон графических сцен насилия над животными.

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Обычно такой контент маркируют минимум 13+, но школьникам, которые изучают это произведение по 10-11 лет, пишет Новая украинская школа (НУШ). Там объясняют, что в таких случаях было бы уместно провести повторную экспертизу подобных текстов на возрастное соответствие. К этому следует привлечь психологов, чтобы выяснить, как уместно знакомиться с такими произведениями именно в 5 классе.

Отрывок из рассказа: "Каждый из нас набросил на шею обреченному животному лассо и погнал коня в противоположную сторону. Веревки задернулись, кровь хлюпнула из горла Бланки, глаза остекленели, конечности вытянулись и замерли. Мы поскакали домой, волоча мертвую волчицу, и радовались, что нанесли стае Лобо первый смертельный удар".

Не меньше вопросов вызывает и литература для 6 класса. Несмотря на то, что произведения русских писателей изъяли из зарубежной программы, есть нюанс с русскоязычными украинцами. Так, у всех авторов учебных планов остались рассказы Николая Гоголя, а где-то повесть Владимира Короленко "Слепой музыкант".

В 7 классе дети изучают роман "Мальчик в полосатой пижаме" Джона Бойна. За неимением достаточных знаний для понимания того, что не все события в романе реалистичны, в определенном смысле искажается представление подростков о Холокосте и Второй мировой войной. Кроме того, НУШ обращает внимание, стоит ли сейчас, во время полномасштабной войны России против Украины, детям изучать роман, где отражаются события из-за оптики условного "врага" и ему нужно сочувствовать.

В то же время, несколько странным решением кажется рекомендация в одной из программ читать рассказ Анджея Сапковского "Ведьмак". Ведь это издание не было таргетировано на детскую аудиторию. В рассказе затронута сложная моральная проблематика, в частности одной из центральных является тема инцеста. Так, минимальный возраст для просмотра, установленный для сериала, снятого по мотивам книги, – 14 лет (Италия), в остальных странах он варьируется от 15 до 21. Семиклассникам в среднем по 13.

Кроме того, проблематичным остается вопрос о доступности некоторых произведений для полного ознакомления. Так, есть такие, у которых нет официального перевода на украинский язык. В то время как в учебниках есть отрывки из текстов, которые там размещаются для того, чтобы заинтересовать школьников и поощрить их прочитать полный текст. Такая идея бессмысленна, ведь дети просто не найдут произведения. В частности, это касается таких авторов и рассказов как Анна Гавальда "35 кило надежды", Этгар Керет "И вдруг стук в дверь", "Маленький андроид" Мариса Мейер, "Золотая башня" Клаус Гагеруп, Ричард Мэтисон "Тест", Майкл Морпурго" Боевой конь".

В восьмом классе выделяется гендерная несбалансированность. Так, из всех писательниц всех эпох, кроме ХХ века, в учебниках для восьмиклассников представлена только Сапфо. У мужчин исторически было больше возможностей для творческой самореализации, но в этом случае в учебной литературе необходимо объяснить, почему происходит такая ситуация.

Что касается произведений Михаила Булгакова "Собачье сердце" и "Роковые яйца", которые школьники изучают в 9 классе, то учителя должны самостоятельно принимать решение об изъятии этих текстов с обработки на основе резолюции Украинского института национальной памяти, советует НУШ.

Цитата оттуда:

"Михаил Булгаков – имперец по мировоззрению, ярый украинофоб (украинофоб, по Большому толковому словарю украинского языка – это "противник, ненавистник украинцев и всего украинского"). Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей. Из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма и кремлевскому оправданию этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма".

Кроме того, в одном из учебников девятиклассники знакомятся с рассказом Генриха Белля "Путник, когда придешь в Спа...". Рассказ от первого лица – молодого солдата немецкой армии, получающего ранения во время боев Второй мировой войны. Школьникам нужно быть готовыми морально, а учителям методично к изучению этого произведения. НУШ отмечает, что педагогам нужно акцентировать внимание на том, что это монолог юного оккупанта, который "накачан" пропагандой и точно не понимает, за что он воюет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие произведения по зарубежной литературе любят читать школьники 5-9 классов.

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