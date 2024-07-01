Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

Украинские школьники 5-9 классов больше предпочитают позу, а поэзия дается им сложнее. Такими выводами поделились учителя зарубежной литературы. Они также отметили, что часто дети интересуются произведениями о смерти и концлагерях.

В частности, среди них трагедия английского писателя Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", который школьники изучают в 8 классе. А также роман ирландца Джона Бойна "Мальчик в полосатой пижаме". Опрос педагогов провела Новая украинская школа.

По словам учителей, дети любят небольшие по объему произведения, которые можно прочесть и обсудить на уроке. Также школьников интересуют рассказы о школьной жизни, или те, где героями являются их сверстники. По жанрам ученикам больше нравится приключенческая литература, фантастическое направление, детективы и произведения о животных или разные жизненные испытания. Кроме того подростки любят сравнивать экранизацию с книжной основой.

Несмотря на то, что школьники более усердно изучают позитивные материалы, однако некоторые учителя замечают, что дети стали острее и с большим пониманием воспринимать произведения о войне.

Популярные произведения среди учеников 5 классов:

Эрнест Сетон-Томпсон "Лобо"

Элеонор Портер "Поллианна"

Роальд Дал "Чарли и шоколадная фабрика"

Эрнст Теодор Амадей Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"

Сказки Ганса Кристиана Андерсона, в частности "Снежная королева"

Марк Твен "Приключения Тома Сойера"

Редьярд Киплинг "Маугли"

Льюис Кэрролл "Алиса в стране См." (5 класс – старая программа; 6 класс – программа Е.В. Волощук).

6-го класса:

Ульф Старк "Маленькая книга о любви"

Джек Лондон "Жажда жизни"

Чарльз Диккенс "Рождественская песня в прозе"

Анна Гавальда "35 кило надежды"

Роберт Шекли "Запах мыслей"

Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио"

Михаэль Энде "Джим Пуговица и машинист Лукас"

О. Генри "Вождь краснокожих", "Последний лист".

7-го класса:

О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист"

Ульф Старк "Диваки и зануды"

Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме".

8 класса:

Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"

9 класса:

Генрик Ибсен "Кукольный дом"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почитать детям во время летних каникул. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования. В перечне издания с которыми школьники будут работать в будущих семестрах.

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