Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях
Украинские школьники 5-9 классов больше предпочитают позу, а поэзия дается им сложнее. Такими выводами поделились учителя зарубежной литературы. Они также отметили, что часто дети интересуются произведениями о смерти и концлагерях.
В частности, среди них трагедия английского писателя Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", который школьники изучают в 8 классе. А также роман ирландца Джона Бойна "Мальчик в полосатой пижаме". Опрос педагогов провела Новая украинская школа.
По словам учителей, дети любят небольшие по объему произведения, которые можно прочесть и обсудить на уроке. Также школьников интересуют рассказы о школьной жизни, или те, где героями являются их сверстники. По жанрам ученикам больше нравится приключенческая литература, фантастическое направление, детективы и произведения о животных или разные жизненные испытания. Кроме того подростки любят сравнивать экранизацию с книжной основой.
Несмотря на то, что школьники более усердно изучают позитивные материалы, однако некоторые учителя замечают, что дети стали острее и с большим пониманием воспринимать произведения о войне.
Популярные произведения среди учеников 5 классов:
- Эрнест Сетон-Томпсон "Лобо"
- Элеонор Портер "Поллианна"
- Роальд Дал "Чарли и шоколадная фабрика"
- Эрнст Теодор Амадей Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"
- Сказки Ганса Кристиана Андерсона, в частности "Снежная королева"
- Марк Твен "Приключения Тома Сойера"
- Редьярд Киплинг "Маугли"
- Льюис Кэрролл "Алиса в стране См." (5 класс – старая программа; 6 класс – программа Е.В. Волощук).
6-го класса:
- Ульф Старк "Маленькая книга о любви"
- Джек Лондон "Жажда жизни"
- Чарльз Диккенс "Рождественская песня в прозе"
- Анна Гавальда "35 кило надежды"
- Роберт Шекли "Запах мыслей"
- Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио"
- Михаэль Энде "Джим Пуговица и машинист Лукас"
- О. Генри "Вождь краснокожих", "Последний лист".
7-го класса:
- О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист"
- Ульф Старк "Диваки и зануды"
- Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме".
8 класса:
- Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"
9 класса:
- Генрик Ибсен "Кукольный дом"
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почитать детям во время летних каникул. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования. В перечне издания с которыми школьники будут работать в будущих семестрах.
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