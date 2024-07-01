Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

Украинские школьники 5-9 классов больше предпочитают позу, а поэзия дается им сложнее. Такими выводами поделились учителя зарубежной литературы. Они также отметили, что часто дети интересуются произведениями о смерти и концлагерях.

В частности, среди них трагедия английского писателя Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", который школьники изучают в 8 классе. А также роман ирландца Джона Бойна "Мальчик в полосатой пижаме". Опрос педагогов провела Новая украинская школа.

Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

По словам учителей, дети любят небольшие по объему произведения, которые можно прочесть и обсудить на уроке. Также школьников интересуют рассказы о школьной жизни, или те, где героями являются их сверстники. По жанрам ученикам больше нравится приключенческая литература, фантастическое направление, детективы и произведения о животных или разные жизненные испытания. Кроме того подростки любят сравнивать экранизацию с книжной основой.

Несмотря на то, что школьники более усердно изучают позитивные материалы, однако некоторые учителя замечают, что дети стали острее и с большим пониманием воспринимать произведения о войне.

Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

Популярные произведения среди учеников 5 классов:

  • Эрнест Сетон-Томпсон "Лобо"
  • Элеонор Портер "Поллианна"
  • Роальд Дал "Чарли и шоколадная фабрика"
  • Эрнст Теодор Амадей Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"
  • Сказки Ганса Кристиана Андерсона, в частности "Снежная королева"
  • Марк Твен "Приключения Тома Сойера"
  • Редьярд Киплинг "Маугли"
  • Льюис Кэрролл "Алиса в стране См." (5 класс – старая программа; 6 класс – программа Е.В. Волощук).

6-го класса:

Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях
  • Ульф Старк "Маленькая книга о любви"
  • Джек Лондон "Жажда жизни"
  • Чарльз Диккенс "Рождественская песня в прозе"
  • Анна Гавальда "35 кило надежды"
  • Роберт Шекли "Запах мыслей"
  • Астрид Линдгрен "Мио, мой Мио"
  • Михаэль Энде "Джим Пуговица и машинист Лукас"
  • О. Генри "Вождь краснокожих", "Последний лист".

7-го класса:

  • О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист"
  • Ульф Старк "Диваки и зануды"
  • Джон Бойн "Мальчик в полосатой пижаме".
Учителя назвали любимые произведения учеников 5-9 классов по зарубежной литературе: среди них – о смерти и концлагерях

8 класса:

  • Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"

9 класса:

  • Генрик Ибсен "Кукольный дом"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почитать детям во время летних каникул. В подборку вошли произведения, предложенные разными представителями образования. В перечне издания с которыми школьники будут работать в будущих семестрах.

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