Как будет на украинском 'головокружительный': точный перевод

Длительная русификация оставила после себя множество слов и оборотов, которые до сих пор невольно проскальзывают в речи украинцев. Одно из них – "головокружительный", что часто используется для описания чего-то захватывающего, потрясающего или чрезвычайного.

Но украинский язык имеет точный, благозвучный и точный аналог. Какое слово не только полностью передает значение русского, но и имеет богатую эмоциональную палитру – читайте в материале OBOZ.UA.

Что означает "запаморочливий"

Согласно толковому словарю, "запаморочливий" имеет несколько значений:

Тот, что вызывает головокружение, нарушает равновесие. Опьяняющий, одурманивающий (обычно о запахе или ощущениях). То, что превышает обычную меру – невероятно интенсивное, необычайное, поразительное.

Итак, этим словом можно описать и высоту ("запаморочлива гора"), и скорость ("запаморочливе падіння"), и эмоции "запаморочливе кохання"), и даже успех ("запаморочлива кар’єра").

Почему стоит употреблять именно его

В отличие от кальки "головокружительный", украинское "запаморочливий" передает не только физическое ощущение, но и внутреннее состояние – то, что захватывает, поражает, заставляет почувствовать подъем.

Его можно смело использовать как в художественных текстах или публицистике, так и в разговорной речи, когда хочется усилить эмоциональный эффект высказывания.

Так украинский язык сохраняет естественность и одновременно звучит выразительно, образно и современно.

