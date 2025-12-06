Как будет на украинском 'шахматная доска': нужно только одно слово

Когда мы рассказываем о какой-то ситуации, в которой задействовано немало участников, мы нередко сравниваем ее с шахматной партией, где фигуры могут комбинироваться очень по-разному, а ходы быть непредсказуемыми. А знаете ли вы, как правильно назвать поле для игры в шахматы на украинском языке?

Видео дня

Многие говорящие употребляют сочетание "шахова дошка". В принципе, грубой ошибкой это назвать нельзя, но украинский язык тяготеет к экономии, поэтому лингвисты советуют употреблять термин, который называет это поле одним словом. OBOZ.UA полистал словари и выяснил, что это слово – "шахівниця".

Оно образовано от украинского названия игры "шахи" и с помощью весьма продуктивного суффикса -иц- вместе с окончанием -я, который часто используется для образования названий лиц женского пола: начальниця, порадниця, підприємиця, учениця, науковиця, військовослужбовиця, годувальниця, працівниця и так далее. Или для образования названий предметов, происходящих от существительных мужского, среднего и порой также женского рода: дзвіниця (от "дзвін"), абищиця (от "абищо"), йогуртниця (от "йогурт"), околиця (от "коло"), світлиця (от "світло"), дещиця (от "дещо"), косиця (от "коса").

Кстати, именно сочетание суффикса -иц- и окончания -я формирует слова, которые помогают отличить полностью русскоязычного человека. А все потому, что русским сложно произносить мягкий звук [ц'], тем более в комбинации -иця. И это еще одна причина чаще употреблять слова с этим набором звуков.

Как видим, существительное "шахівниця" полностью соответствует типично украинскому словообразованию. Еще и заменяет собой значительно более длинную конструкцию "шахова дошка". Поэтому есть смысл пользоваться им как можно чаще.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово "просторікувати".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.