Как будет на украинском 'снисходительность': правильный перевод

Если перевод некоторых русских слов на украинский язык ставит вас в тупик, вы в этом не одиноки. Скажем, даже опытные носители языка не всегда могут сразу вспомнить эквивалент слова "снисходительность".

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OBOZ.UA решил разобраться с этим вопросом. И первое, с чего мы начали, – это попытались растолковать, что именно означает существительное "снисходительность" в русском языке.

В общем, это терпимость, мягкость, отсутствие излишней строгости по отношению к чужим слабостям или ошибкам. Однако проявляться она может двумя радикально разными способами: как благородное великодушие и как попытка возвыситься над другим человеком, продемонстрировать ему свое превосходство и пренебрежительное отношение. В зависимости от нужного нам значения, "снисходительность" можно перевести по-разному.

Основным вариантом перевода является "поблажливість". Это слово может иметь оба оттенка значения. Сравним:

Доля виявилась до нас поблажливою.

Він дивився зверхньо із відчутною поблажливістю у погляді.

В положительном смысле также можно использовать такие слова, как "милосердність", "милість", "милостивість", "вибачливість" (с ударением на [а]). А в отрицательном – "зверхність".

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