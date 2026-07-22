Как перевести на украинский "издержки профессии": варианты

Юлия Потерянко
Моя Школа
1,1 т.
Иллюстрация — работа для женщин в Украине
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Меняя язык общения, мы невольно переносим с собой устоявшиеся выражения, к которым так привыкли. Но перевести их дословно не всегда удается. Например, как бы вы сказали на украинском языке "издержки профессии".

Скажем сразу – прямого перевода у этой фразы нет. А как удачно передать ее смысл, рассказал языковед, редактор и переводчик Александр Стукало.

Начнем с толкования этого устойчивого выражения. Так называют негативные факторы, неприятные побочные последствия и изнашивающие факторы, которые человек испытывает в процессе выполнения своих рабочих обязанностей. Например, для рыночных торговцев – это необходимость вставать очень рано, для врачей – эмоциональное выгорание из-за смерти пациентов, для спортсменов, танцоров и циркачей – частые травмы, для айтишников – сидячий образ жизни. И так далее.

Именно эти потери времени, здоровья, психологического равновесия и т. п. на русском языке описываются словом "издержки". Его перевод и представляет собой самую большую проблему, когда вам нужно употребить что-то подобное упомянутому устойчивому выражению, но на украинском языке.

Стукало здесь ссылается на академический толковый словарь в редакции Агатангела Крымского и Сергея Ефремова (1924–1933). Он рекомендует переводить слово "издержки" так:

  • трати;
  • витрати;
  • видатки;
  • наклади;
  • кошти.

Применить эти слова с существительным "профессия" вряд ли получится – будет утрачен нужный смысл. Поэтому лингвист рекомендует вместо этого следующие варианты:

  • професійні мінуси;
  • фахові побічні ефекти.

Кстати, это не единственное устойчивое словосочетание со словом "издержки", которое вам, возможно, захочется перевести. Вот еще несколько вариантов, которые стоит запомнить:

  • моральные издержки – моральні втрати;
  • издержки производства – перевитрати виробництва;
  • путевые издержки – дорожні видатки.

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