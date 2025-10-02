Как будет по-русски "текучесть кадров": есть один правильный вариант
В деловой речи важно пользоваться точными и нормативными терминами. Одним из таких понятий является показатель, характеризующий движение работников в пределах компании. На русском его часто называют "текучесть кадров".
В украинском языке это выражение является калькой и не соответствует литературным нормам. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это словосочетание.
Правильный и устоявшийся аналог – "плинність кадрів", ведь именно он отражает естественный процесс изменений в коллективе и используется в официально-деловом стиле.
Слово "текучка" – разговорное и калькированное с русского. Оно не соответствует украинским языковым нормам и не используется в официально-деловых документах. Зато слово "плинність" является удельным и нормативным, образованным от глагола "плинути (рухатися, змінюватися)", что точно передает смысл явления.
Плинність кадрів – это движение работников в пределах организации, обусловленное их увольнением или переводом. Чаще всего причинами становятся:
- неудовлетворенность условиями труда, быта или системой мотивации;
- семейные обстоятельства, которые требуют изменений;
- нарушение трудовой дисциплины;
- состояние здоровья.
Этот показатель используется для анализа кадровой стабильности и определяется через коэффициент текучести кадров – соотношение количества уволенных работников к численности персонала за определенный период.
Высокая текучесть кадров свидетельствует о проблемах в управлении персоналом и может негативно сказываться на эффективности предприятия.
