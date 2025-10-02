Как будет по-русски 'текучесть кадров': есть один правильный вариант

В деловой речи важно пользоваться точными и нормативными терминами. Одним из таких понятий является показатель, характеризующий движение работников в пределах компании. На русском его часто называют "текучесть кадров".

В украинском языке это выражение является калькой и не соответствует литературным нормам. OBOZ.UA рассказывает, как перевести это словосочетание.

Правильный и устоявшийся аналог – "плинність кадрів", ведь именно он отражает естественный процесс изменений в коллективе и используется в официально-деловом стиле.

Слово "текучка" – разговорное и калькированное с русского. Оно не соответствует украинским языковым нормам и не используется в официально-деловых документах. Зато слово "плинність" является удельным и нормативным, образованным от глагола "плинути (рухатися, змінюватися)", что точно передает смысл явления.

Плинність кадрів – это движение работников в пределах организации, обусловленное их увольнением или переводом. Чаще всего причинами становятся:

неудовлетворенность условиями труда, быта или системой мотивации;

семейные обстоятельства, которые требуют изменений;

нарушение трудовой дисциплины;

состояние здоровья.

Этот показатель используется для анализа кадровой стабильности и определяется через коэффициент текучести кадров – соотношение количества уволенных работников к численности персонала за определенный период.

Высокая текучесть кадров свидетельствует о проблемах в управлении персоналом и может негативно сказываться на эффективности предприятия.

Кстати, в украинском языке немало выражений, которые мы употребляем ежедневно, даже не задумываясь об их точности, происхождении или стилистической уместности. Одно из таких – "иметь место". Это выражение давно прижилось в официально-деловом стиле, однако в большинстве случаев как языковая калька, которую следует вовремя замечать и заменять. Как и чем лучше заменить – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA объяснял значение редко употребляемого слова "шафунок".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.