Как будет по-украински "малая толика": перевод

Украинский язык обладает богатой и разнообразной синонимикой, что позволяет легко избегать суржика и калькованных выражений из соседних языков. Часто во время общения возникает необходимость перевести популярные фразеологизмы, значение которых кажется вполне понятным, но прямого лексического соответствия у них нет.

Одним из таких устоявшихся оборотов является фраза "малая толика", которую нередко ошибочно переводят буквальным копированием. Впрочем, в украинском языке существует целый ряд ярких и колоритных слов, идеально передающих этот смысл.

Понимание этимологии и правильный подбор эквивалентов помогают сделать речь более изысканной и грамотной.

Что такое "малая толика"

Это выражение имеет глубокие исторические корни и происходит из старославянского языка, где слово "толикий" означало "такой большой" или "настолько значительный". Со временем появилось словосочетание, которое под влиянием разговорного языка трансформировалось в знакомую нам форму. Сегодня во многих языковых источниках слово "толика" отмечено как разговорное или устаревшее, а ударение в нем падает на второй слог – "толИка".

Как сказать на украинском "малая толика"

Чтобы сохранить естественность украинского языка и избежать искусственного перевода, стоит использовать исконные слова. В зависимости от контекста и стиля высказывания этот фразеологизм можно заменить следующими эквивалентами:

Дещиця – самый популярный и точный синоним для обозначения мелочи или небольшой части чего-либо.

самый популярный и точный синоним для обозначения мелочи или небольшой части чего-либо. Дещо – универсальное слово, когда речь идет о незначительном количестве.

– универсальное слово, когда речь идет о незначительном количестве. Трохи, трошиця – колоритные слова для подчеркивания небольшого объема или меры.

Использование этих слов обогащает лексический запас и делает украинскую речь естественной и выразительной.

OBOZ.UA ранее публиковал советы, как сказать на украинском "на злобу дня".

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