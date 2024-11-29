Как будет работать пропускной режим в школах и что должны делать офицеры безопасности. Ответы на 5 вопросов, которые наиболее волнуют родителей

Правительство приняло постановление, разработанное МОН, ГСЧС и МВД по усилению безопасности в украинских школах. Новые правила, присоединиться к которым учебные заведения могут добровольно, предусматривают, в частности, пропускной режим и установку металлодетекторов.

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Такую инициативу ранее критиковали родители и учителя. В Министерстве образования и науки ответили на пять основных вопросов, которые волновали украинцев больше всего.

Как будут усиливать безопасность в школах:

– в учреждениях будут работать инспекторы службы образовательной безопасности (один инспектор в одной школе);

– пропускной режим, чтобы не допустить проникновения в школу опасных предметов;

– безопасность дорожного движения, например, освещение пешеходных переходов вокруг школы;

– видеонаблюдение, альтернативные источники электроэнергии и т.п.;

– обустройство укрытий, усиление пожарной безопасности, недопущение продажи алкоголя и табака на прилегающей к школе территории.

Привлекали ли к решению родителей?

70% родителей, принимавших участие в опросе МВД (всего приняли участие более 350 тысяч родителей), поддержали идею относительно инспекторов службы образовательной безопасности. Части обязанностей инспекторов – встречи с родителями.

Какую подготовку проходят офицеры СОБ и о чем они общаются с учащимися?

Каждый из инспекторов проходил тщательный отбор и соответствующее обучение в учреждениях системы МВД, все они – специалисты, отмечают в МОН. Они получили знания по возрастной психологии, методам эффективной коммуникации и разрешению конфликтов мирным путем, принципам инклюзивного образования, безбарьерности, оказанию медицинской помощи и т.д.

С начала учебного года было проведено более 5000 занятий по отработке алгоритмов действий в случае воздушных тревог и других чрезвычайных ситуаций.

Как регулируется деятельность офицеров безопасности?

Полномочия офицеров СОБ не предусматривают вмешательства во внутренние процессы учебных заведений. Перечень их полномочий доступен по ссылке.

Как будет работать пропускной режим? Не помешают ли металлоискатели и рамки эвакуации детей в случае опасности?

Ручные и арочные металлодетекторы нужны, чтобы не допустить пронесения в школу опасных предметов. Офицер координирует пропускной режим и отвечает за безопасную эвакуацию учеников в случае опасности. Чтобы избежать очередей у металлодетекторов, их количество должно давать возможность всем школьникам пройти рамки не более чем за 30 минут.

Как будет финансироваться программа? Расходы на оплату труда офицеров СОБ возмещают из бюджета Национальной полиции Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, почему многие педагоги и родители имеют вопросы к усилению мер безопасности в школах, в частности, относительно металлоискателей, офицеров безопасности и ограждений.

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