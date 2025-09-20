Как будут на украинском 'роды': правильный перевод

Украинский язык имеет собственные благозвучные и точные слова, которые нередко заменяются кальками из русского. Одним из таких примеров является слово "роды", которое часто встречается в разговорной речи.

Язык – это не только средство общения, но и отражение нашей культуры, идентичности и уважения к собственной истории. Именно поэтому так важно избавляться от чужих калек и употреблять настоящие украинские слова. OBOZ.UA рассказывает, как на украинском назвать "роди" и "роженицю".

Правильный украинский аналог – "пологи".

"Пологи" – это устоявшийся термин, зафиксированный в Академическом толковом словаре украинского языка. Он означает физиологический процесс рождения ребенка.

Это слово употребляется как в медицинской, так и в художественной литературе. Например, в произведениях Михаила Стельмаха или Павла Загребельного оно используется в бытовом контексте, что свидетельствует о его естественности и традиционности в украинском языке.

Еще одно распространенное слово, которое часто путают, – "роженица". На украинском правильно употреблять "породілля" – женщина, которая только что родила ребенка. Это слово является исконно украинским и также имеет давнее литературное и разговорное употребление.

Такие простые замены делают язык более правильным и естественным, сохраняя его благозвучие и самобытность.

Кстати, слова "пустышка" в украинском языке также нет. В сети предлагают "пустышку" называть "дурником", "смочком" или "мизюком". Младенца заворачивают не в "пеленку", а в "сповиток", а кормят ребенка не из "бутилочки", а из "пляшечки". Какие еще слова стоит заменить – читайте в материале.

