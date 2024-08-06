Как будут оцениваться ученики 5–9 классов: МОН дало рекомендации на 2024/2025 учебный год

Школьников 5-9 классов будут оценивать по новым рекомендациям Министерства образования и науки (МОН) Украины. Утвержденный документ предусматривает общие подходы к установлению результатов обучения учеников и критерии оценивания по образовательным отраслям.

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Об изменениях МОН сообщило на официальном сайте. В пояснении указано, что утвержденные стандарты имеют четыре уровня. В частности, каждый последующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые.

Один уровень состоит из 3 баллов, которые в сумме дают 12:

начальный (1-3 балла);

средний (4-6 баллов);

достаточный (7-9 баллов);

высокий (10-12 баллов).

В рекомендациях также представлено описание каждого балла шкалы оценивания и предложена форма Свидетельства достижений школьников. Учебные заведения могут вносить изменения в сертификат, чтобы он соответствовал программе обучения.

В частности, Свидетельство достижений состоит из двух частей. В первой учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений детей в конце года и оценок в этом разделе нет. Педагоги должны определить один из уровней сформированности: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи".

Вторая часть предусматривает выставление баллов по предметам каждого семестра и за год. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

МОН также рекомендует педагогам гибко проводить оценивание результатов обучения школьников, ведь подходы в разных классах школ могут иметь отличия, направленные на реализацию образовательной программы учебного заведения и автономии учителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН ввел таблицу перевода оценок из иностранных школ.

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