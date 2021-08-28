Как будут работать школы в Украине с 1 сентября. Детальное разъяснение

Школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. При этом ученики и работники учебных заведений должны придерживаться правил адаптивного карантина, который все еще действует.

Так, в зданиях нужно будет обязательно находится в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Проводить массовые мероприятия запрещено без средств индивидуальной защиты, говорится в постановлении Кабинета министров.

В школах также должны организовать централизованный сбор использованных масок или респираторов в специальные урны.

Как объяснил начальник главного управления среднего и дошкольного образования Министерства образования Юрий Кононенко, учиться без масок могут только ученики 1-4 классов. Остальные дети, с 5 по 11 класс, должны надевать их только на перерывах, передает "Новое Время".

Родители смогут заходить в учебные заведения, однако это нежелательно. Для того, чтобы взрослого пустили в школу, он должен быть в маске, пройти проверку температуры и согласовать свой визит заранее с директором.

Отметим, что в Украине не существует директивы об обязательной школьной линейке. Каждое учебное заведение вправе самостоятельно принимать решение о целесообразности проведения праздника первого сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, школы в Украине могут перевести на дистанционное обучение. В Минобразования рассказали, в каком случае это станет возможным.

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