Как быстро умножить в уме: учительница начальных классов поделилась простым приемом

Учительница младших классов Ольга Федотова рассказала, что родители часто жалуются на большое количество устного счета во время занятий. Однако, по ее мнению, умножать в уме гораздо легче и полезнее – ведь не всегда под рукой есть бумага и листик, чтобы решить пример в столбик.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Facebook она поделилась видео, где показывает простой способ устного умножения. Он содержит разложение на разрядные или удобные слагаемые и подбор правильного способа вычисления.

В своем примере Федотова показывает, как устно умножить 17*4. Для этого число 17 следует разложить на разрядные слагаемые. Разрядные слагаемые – это десятки и единицы, то есть число 17 мы разлагаем на 10 и 7. Далее каждое слагаемое перемножается на "4" и после этого сумма добавляется.

В комментариях пользователи благодарят учителя за видео с пояснениями. Многие пишут, что если бы им так объясняли умножение в начальной школе, то все было бы гораздо проще.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что математический фокус учительницы начальных классов покорил сеть.

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