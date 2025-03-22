Надо просто разделить на '3': математический фокус учительницы начальных классов покорил сеть

Учительница начальных классов из города Пустомыты во Львовской области Людмила Паук показала, как заинтересовывает школьников на уроке математики. Она показала детям математический фокус с делением в три, где учитель выступает в роли ученика.

Видео дня

Паук предложила детям из чисел от 1 до 9 задумать себе число, добавить к нему его "соседей" и назвать сумму. Учительница со своей стороны должна "угадать" задуманное число. Видео о том, как влюбляет детей в математику, педагог опубликовала на своей странице в Facebook.

Одна из учениц назвала число 18, и выяснилось, что она задумала число 6 и его "соседей" – 5 и 7. Другая школьница назвала 12. Учительница посчитала, что она задумала число 4. Александр назвал 9, и выяснилось, что изначально он задумал число 3.

Позже педагог объяснила секрет такого математического фокуса. Он состоит в том, что ребенок загадывает число, добавляет к нему "соседей" (например, 4+5+6=15), и результат следует разделить на 3, чтобы найти задуманное число. То есть, 15 разделить на 3 и выходит, что ученик задумал число 5.

В сети позитивно восприняли математический фокус с делением на 3. Видео набрало более 100 тысяч просмотров и около двух тысяч лайков.

"Супер! Спасибо, что делиться интересностями", "Шикарное упражнение! Выучим табличку – обязательно себе проведем", "Спасибо! Замечательная устная игра", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Людмила Паук показала, как заинтересовывает учеников обучением с помощью самопроверки. По ее словам, такой метод показывает детям, что маленький успех может доставить большую радость.

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